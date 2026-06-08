Ce urmează dacă Guvernul Tomac nu trece de Parlament. Dominic Fritz a dezvăluit planul lui Nicușor Dan

Dominic Fritz, liderul USR, afirmă că președintele Nicușor Dan nu ia în calcul desemnarea unui premier politic nici în eventualitatea în care Guvernul propus de Eugen Tomac ar fi respins de Parlament.

Declarația vine în contextul unor discuții privind scenariile de rezervă de la Cotroceni, în cazul în care Cabinetul Tomac nu obține votul de învestitură.

Potrivit unor informații apărute în spațiul public, președintele ar prefera să mențină direcția unui guvern tehnocrat, chiar și la a doua nominalizare, potrivit Digi24.

Dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere va fi tot un premier tehnocrat”

După o întâlnire cu premierul desemnat, Dominic Fritz a confirmat această variantă:

„Așa am înțeles, că acesta este planul: dacă pică Guvernul Tomac, atunci a doua propunere va fi tot un premier tehnocrat”, a afirmat președintele USR.

În aceste condiții, șeful statului nu ar urma să vină cu o propunere din rândul partidelor parlamentare, în ciuda faptului că liberalii și-ar dori să înainteze un nume propriu în cazul unei a doua runde de consultări la Palatul Cotroceni.