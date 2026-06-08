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Ciprian Ciucu îl acuză pe Tomac că pregătește un guvern influențat de PSD: „Nu ne luați de proști”

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Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a lansat critici dure la adresa premierului desemnat Eugen Tomac, după întâlnirea pe care acesta a avut-o cu conducerea liberală în cadrul consultărilor pentru formarea noului guvern. 

Ciprian Ciucu pune sub semnul întrebării independența Guvernului Tomac. FOTO: PMB
Ciprian Ciucu pune sub semnul întrebării independența Guvernului Tomac. FOTO: PMB

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciucu afirmă că lista de miniștri prezentată de Tomac ridică numeroase semne de întrebare și sugerează existența unor negocieri neasumate cu PSD.

„Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD”, a scris liderul liberal.

„Ministerele asumate de PSD reflectă propuneri ale PSD”

Ciucu susține că mai multe nume vehiculate pentru viitorul cabinet indică o influență puternică a social-democraților asupra formulei guvernamentale.

Acesta a invocat nominalizările lui Nicolae Istudor la Agricultură, Ionuț Laurențiu Mașala la Transporturi și Vladimir Ionaș la Dezvoltare.

„Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Potrivit acestuia, nominalizarea lui Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării este unul dintre elementele care alimentează suspiciunile privind existența unor înțelegeri anterioare între Tomac și PSD.

Temerea unui nou „scenariu Cioloș”

O altă critică formulată de Ciucu vizează prezența unor persoane cu legături vechi cu PNL pe lista prezentată liberalilor.

Liderul liberal susține că, deși partidul nu participă la formarea cabinetului și nu și-a asumat susținerea acestuia, PSD ar putea folosi aceste nume pentru a prezenta viitorul executiv drept un guvern apropiat de PNL și USR.

„Se vor folosi de două, trei, patru nume cu o istorie în PNL și ne va pune guvernul dvs. în brațe, fără ca noi să fim parte a procesului prin care ați fost desemnat să faceți guvernul. Fix scenariul Cioloș!”, a scris Ciucu.

„PSD încearcă să evite răspunderea”

În mesajul său, liberalul pune sub semnul întrebării și scenariul potrivit căruia, în cazul în care Tomac nu va reuși să obțină votul de învestitură, ar putea fi desemnat un alt premier tehnocrat.

Ciucu susține că o astfel de strategie ar avea rolul de a evita asumarea responsabilității politice de către PSD.

„Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere”, a afirmat el.

Postarea se încheie cu un apel la transparență și dialog deschis.

„Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. (...) Încrederea se câștigă spunând adevărul, discutând deschis”, a transmis Ciprian Ciucu.

Declarațiile vin în contextul consultărilor începute de premierul desemnat Eugen Tomac cu partidele parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar învestirii guvernului tehnocrat. Marți, Tomac s-a întâlnit cu reprezentanții PNL, USR și PSD, urmând să continue miercuri discuțiile cu UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari neafiliați.

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