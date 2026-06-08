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Cum îi caracterizează Eugen Tomac pe liderii politici: cine este „omul care va scrie istorie”

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Eugen Tomac, omul desemnat de Nicușor Dan să formeze viitorul guvern, se profilează între patriotism, orientare occidentală fermă și apel la responsabilitate politică, într-un moment considerat crucial pentru România.

Eugen Tomac spune despre Moldova că este „parte din țara mea”. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea
Eugen Tomac spune despre Moldova că este „parte din țara mea”. FOTO INQUAM Photos Octav Ganea

Într-un exercițiu rapid de asociere de idei, la care a fost provocat în cadrul unui interviu la Antena 3 realizat de Mihai Gâdea, Eugen Tomac a oferit, printr-o serie de răspunsuri scurte o radiografie personală a modului în care își raportează identitatea politică și valorile fundamentale.

Pentru Eugen Tomac, identitatea națională este simplă. 

„România - țara mea”, a răspuns acesta, completând imediat perspectiva cu o referire directă la relația cu Republica Moldova:

„Moldova - parte din țara mea”.

În același registru identitar, liderul politic a subliniat atașamentul față de proiectul european:

„Europa - o port în suflet”.

Încredere în SUA, Rusia, „inamic”

În privința marilor puteri, poziționarea lui Tomac este fermă. Referindu-se la Statele Unite ale Americii, acesta a declarat: „am încredere”, în timp ce despre Rusia a afirmat categoric: „inamic”.

Referindu-se la Ucraina, Eugen Tomac a făcut asocierea „o țară pe care o respectăm”.

Liderii lumii, în câteva cuvinte

Întrebat despre lideri internaționali, răspunsurile au fost la fel de concise:

Pe Donald Trump l-a numit „un lider influent și important”, iar despre Vladimir Putin a afirmat că „ne disprețuiește”.

În ceea ce îl privește pe liderul Chinei, Xi Jinping premierul desemnat l-a caracterizat drept:„un conducător care și-a consolidat poziția”.

Politica internă: respect și delimitări

Referitor la scena politică internă, Eugen Tomac a transmis mesaje de echilibru.

Despre Nicușor Dan a afirmat că este „un președinte care va scrie istorie pentru țara noastră”, iar despre Ilie Bolojan, un „om politic cu multă experiență”.

Grindeanu a fost descris drept „om politic destul de dispus să facă lucruri importante pentru ca țara să meargă înainte”, iar Dominic Fritz - „lider politic pe care-l respect”, iar pe Kelemen Hunor l-a caracterizat drept un „om politic cu multă experiență și un bun român de etnie maghiară”.

Singura delimitare dură a fost în cazul liderului AUR: „Simion - un politician care nu respectă regulile”.

Autodefinirea: „un român care-și iubește țara”

Întrebat cum s-ar descrie, premierul desemnat a răspuns: „un român care-și iubește țara”.

Aceeași notă personală se regăsește și în definițiile oferite unor concepte-cheie:

„Țară - este ceea ce simțim și credem că ne reprezintă”,

„Viitor - cred în viitorul României”,

„Trecut - respect față de cei care au avut de suferit pentru că au apărat valorile”,

„Speranță - cu toții trăim cu gândul la speranță”,

Iată cum au sunat asocierile sale pentru noțiuni esențiale:

„Democrație - parte din ființa noastră”,

„Libertate - iubim libertatea”,

„Constituție - reguli care trebuie respectate”,

„Dreptate - credem și ne dorim mai multă dreptate”,

„Adevăr - credință”.

În plan personal, Tomac a dezvăluit și o latură emoțională:

„Copii - bucurie”,

„Părinți - îi purtăm în suflet”,

„Responsabilitate - un cuvânt puternic”,

Prim-ministru - multă responsabilitate”.

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