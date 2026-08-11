Mărturia unei românce care a fost martor la cutremurul din Columbia: „Ne-am așezat sub masa din living și am așteptat”

O româncă aflată în Columbia în momentul în care s-a produs cutremurul devastator, soldat cu cel puțin 132 de morți, a povestit momentele de panică prin care a trecut alături de soțul și fiica sa.

Femeia se afla în Medellin când a primit alerta privind producerea unui cutremur în apropiere. Ea spune că, imediat ce a văzut mesajul, și-a chemat familia și s-au adăpostit sub masa din living.

„În jurul orei 07.00-07.20, am primit o alertă, un mesaj că există un cutremur în apropiere. În momentul acela, am chemat-o pe fiica mea și pe soțul meu și le-am zis: «Gata, e un cutremur». Ne-am așezat sub masa din living și am așteptat”, Corina Brândușan, turistă româncă în Columbia, pentru Digi24.

Potrivit acesteia, informațiile consultate ulterior pe internet indicau că seismul a durat aproximativ 20-30 de secunde, însă senzația trăită în timpul cutremurului a fost că mișcarea a durat mai mult.

„Mie mi s-a părut mai mult, pentru că se simțea foarte tare mișcarea. Am rămas undeva la vreo 15-20 de minute în stare de alertă în casă, iar după ce am văzut că totul e în regulă, nu mai sunt replici, am mers într-o piațetă din apropiere și acolo am aflat informații”, a relatat Corina Brândușan.

În piațetă, românca a întâlnit și copii care ieșiseră de la școală. Localnicii au rămas, la rândul lor, în stare de alertă, de teamă că ar putea urma replici.

„Am văzut copii care ieșiseră de la școală și am mai stat acolo încă vreo oră, în speranța că nu mai apare nimic”, a spus ea.

Ea mai spune că, în Medellin, efectele cutremurului nu au fost la fel de grave precum în alte regiuni ale Columbiei, aflate mai aproape de epicentru, precum Chocó.

„În locul unde suntem noi, în Medellin, situația nu e atât de gravă ca în alte locuri, cum e Chocó și alte localități din apropierea epicentrului”, a explicat românca.

Turista a discutat și cu localnicii imediat după seism, aceștia spunându-i că asemenea mișcări telurice nu sunt neobișnuite în zonă. Totuși, intensitatea cutremurului de acum a fost neobișnuit de mare.

„Am vorbit cu câțiva dintre ei chiar când am ieșit din bloc. Ziceau că e ceva normal în zonă, dar totuși n-a mai fost atât de puternic, cu o magnitudine atât de mare, în ultimii 10 ani”, a mai povestit Corina Brândușan.

Amintim că Asociația Columbiană a Capitalelor a anunțat că numărul victimelor cutremurului cu magnitudinea 7,4 care a lovit vestul Columbiei a ajuns la cel puțin 132 de morți și 570 de răniți, în timp ce echipele de intervenție continuă căutările printre clădirile prăbușite.

Cutremurul s-a produs luni, la ora locală 7:34, având epicentrul în apropierea localității San José del Palmar și o adâncime de aproximativ 103 kilometri, fiind urmat de numeroase replici. Președintele Abelardo de la Espriella a confirmat avarierea gravă a peste 1.500 de locuințe din orașe precum Pereira, Cali și Manizales. În plus, 60 de clădiri s-au prăbușit complet, iar 18 spitale și 52 de școli au fost afectate.