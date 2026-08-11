 Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi este dedicat mesajul | adevarul.ro
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Amorezul care a mâzgălit o stâncă pe Transfăgărășan este pensionar MAPN. Cine este „Anna”, femeia căreia îi este dedicat mesajul

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Un bărbat a atras atenția după ce a scris numele „Anna” cu graffiti pe o stâncă de pe Transfăgărășan. Gestul a fost prezentat inițial drept o declarație de dragoste, dar a stârnit reacții în mediul online. Autorul riscă o amendă pentru deteriorarea suprafeței stâncii. În spatele inscripției s-ar afla o relație extraconjugală.

Bărbatul riscă să fie amendat. FOTO: Salvamont Argeș/social media
Bărbatul riscă să fie amendat. FOTO: Salvamont Argeș/social media

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN, în spatele inscripției s-ar afla o relație extraconjugală. Bărbatul, identificat drept Mihai, are 55 de ani, este pensionar al Ministerului Apărării Naționale și este căsătorit. Acesta ar fi început o relație cu Anna, o femeie din Ucraina stabilită în România după izbucnirea războiului din țara sa.

Femeia ar fi ajuns în România în 2022 împreună cu fiul său, în timp ce soțul ei ar fi rămas în Ucraina. Potrivit sursei citate, Anna s-a stabilit ulterior în România, unde lucrează ca instructor de fitness și manichiuristă.

Cei doi ar fi călătorit împreună în Croația, iar fotografii realizate în timpul vacanței au fost publicate ulterior în mediul online. Potrivit CANCAN, bărbatul ar fi fost cel care a realizat o parte dintre fotografiile femeii.

Gestul de pe Transfăgărășan a atras însă atenția în special prin locul ales pentru declarația de iubire. Inscripționarea stâncilor sau a altor elemente naturale poate atrage sancțiuni, în funcție de regimul juridic al zonei și de natura prejudiciului produs.

Povestea relației dintre cei doi nu a fost confirmată independent de alte surse, iar informațiile despre viața personală și relația acestora provin din materialul publicat de CANCAN.

Val de reacții în mediul online

Postarea Salvamont Argeș care îl arată pe bărbat urcat pe stâncă, continuând „opera sa”, a generat sute de comentarii, majoritatea critice la adresa turistului.

„Anna, ține-ți prostul acasă!”, a scris unul dintre utilizatori.

„Caveman. Nu înțeleg nimic oamenii ăștia din respectul pentru natură”, a comentat o altă persoană.

Un alt internaut a comparat gestul cu vandalizarea unui autoturism: „Pe principiul «este o stâncă», acestui personaj i-aș fi desenat aceeași inimă pe mașină și i-aș fi spus: «Este o mașină... e tablă... ce are?»”.

Au existat și mesaje adresate femeii căreia îi era dedicată declarația de dragoste. „Anna, eu spun să te mai gândești... Sper să fie singura ta alegere proastă”, a scris un utilizator.

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