 Dragoș Pîslaru acuză PSD că a sabotat legea salarizării: „A ațâțat sindicatele pe la spate!”. Ministrul va publica azi versiunea finală a legii | adevarul.ro
search
Joi, 27 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Dragoș Pîslaru acuză PSD că a sabotat legea salarizării: „A ațâțat sindicatele pe la spate!”. Ministrul va publica azi versiunea finală a legii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, acuză PSD că a blocat negocierile pentru noua lege a salarizării și susține că social-democrații au evitat timp de patru ani să își asume elaborarea unui proiect. Pîslaru afirmă că România nu își permite o creștere a masei salariale cu mai mult de 12 miliarde de lei și că solicitările suplimentare pentru domeniile educației și sănătății ar fi depășit posibilitățile bugetare.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.
Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Foto: Facebook

„Negocierile pentru legea salarizării nu au eșuat, au fost eșuate. Responsabilitatea aparține PSD, care a avut timp din 2021 să pregătească acest proiect, dar a fugit de răspundere. Niciodată din 2021 nu au pus vreun proiect publicat de PSD, deci teoretic ar fi trebuit să lucreze 4 ani”, a declarat ministrul, joi dimineață, într-o intervenție la Digi24.

Pîslaru respinge acuzațiile PSD potrivit cărora proiectul ar fi fost ținut ascuns timp de trei ani și anunță că va publica astăzi, 27 august, versiunea finală a legii.

Ministrul susține că social-democrații au făcut afirmații contradictorii în timpul negocierilor, exprimându-și în întâlniri preocuparea pentru limitarea cheltuielilor, în timp ce, în opinia sa, ar fi alimentat nemulțumirile sindicatelor.

„O minciună nerușinată! Azi voi publica versiunea finală, ca lumea să știe ce a respins PSD, fiind afectate atât cele 770 de milioane de euro, cât și interesul României”, a afirmat Pîslaru.

Potrivit ministrului, solicitările sindicatelor ar fi depășit cu aproximativ patru miliarde de lei posibilitățile financiare ale României în cazul educației și cu alte două miliarde de lei în cazul sănătății. Pîslaru susține că Guvernul a analizat inclusiv variante de eșalonare, însă limita pe care România și-o poate permite pentru majorarea masei salariale este de 12 miliarde de lei.

Pîslaru: „Un milion de oameni nu au o salarizare echitabilă din cauza PSD”

PSD a întreținut, prin promisiuni, solicitări ale sindicatelor care depășeau în zona de educație cu circa 4 miliarde, iar în zona de sănătate cu 2 miliarde ceea ce România își putea permite. A fost făcut printr-o manevră prin care spuneau: „Nu susțineți această lege, că ne vom ocupa noi”. La întâlniri spuneau că sindicatele sunt nemulțumite, dar ei știau ce ne putem permite. Am încercat toate scenariile de eșalonare. România nu are capacitatea de a depăși 12 miliarde de lei pentru creșterea masei salariale. La întâlniri, PSD recunoștea acest lucru, iar apoi, pe la spate, ațâța sindicatele pentru a crea tensiuni sociale. Ca să înțelegeți ipocrizia dusă la extrem: când eu prezentam scenarii de posibile creșteri, PSD își exprima rezerva cu privire la faptul de a nu depăși cheltuielile. Este un comportament clasic de capcană întinsă, în care fugi de responsabilitate și spui că proiectul nu este transparent, deși tu nu ai pus niciun proiect în transparență și spui că nu mai este timp — deși timp de 4 ani nu ai făcut nimic. Nu a existat consultare publică făcută de PSD timp de 4 ani: niciun proiect, nicio contribuție pentru a îmbunătăți proiectele făcute publice”, a declarat ministrul.

Pîslaru acuză PSD că ar fi preferat blocarea proiectului pentru a evita ca actualul Guvern să își asume realizarea unei legi pe care social-democrații nu au reușit să o finalizeze în ultimii patru ani.

„PSD a preferat să dea cu piciorul ca să nu reiasă că ceea ce nu au fost ei în stare să facă a fost în stare Guvernul Bolojan, pe ultima sută de metri”, a susținut ministrul interimar al Muncii.

Blocajul legii salarizării aprinde tensiunile

Negocierile purtate în ultimele luni între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema noii legi a salarizării unitare s-au încheiat fără un acord politic și social.  

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a lansat miercuri, 26 august, un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan pe tema eșecului negocierilor, susținând că Executivul nu a reușit să elaboreze un proiect care să fie acceptat atât de partidele aflate la guvernare, cât și de partenerii sociali. 

La fel ca Dragoș Pîslaru, premierul interimar spune că vina este a PSD, care „a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro”.

La polul opus, Sorin Grindeanu afirmă că că PSD susține atât continuarea reformelor, cât și atingerea jaloanelor din PNRR, însă cere o variantă a legii salarizării care să corecteze dezechilibrele existente.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: Dacă e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării e oglinda
digi24.ro
image
Un bărbat a construit o insulă din 150.000 de sticle de plastic și a pierdut-o. Avea casă cu trei etaje și energie solară
stirileprotv.ro
image
Unde au dispărut peste 6.000 de MW din hidrocentrale? Cum putea fi evitată criza apei, despre care autoritățile știau încă de acum 3 ani, dar s-au făcut că plouă, la propriu
gandul.ro
image
Germania blochează extrădarea unui român condamnat pentru jaf. Judecătorii invocă situația din închisorile din România
mediafax.ro
image
Starul din fotbalul mondial care știe toate câștigătoarele de Liga Campionilor! A ezitat când a pronunțat numele Stelei. Video
fanatik.ro
image
Condamnare serioasă primită de principalul agresor al cetățeanului nepalez bătut la Cluj-Napoca. Livratorul a fost lovit cu bâta și a rămas cu sechele grave
libertatea.ro
image
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
digi24.ro
image
Bătaie ca-n filme în play-off-ul Ligii Campionilor. De la ce-a pornit scandalul
gsp.ro
image
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
digisport.ro
image
A ucis o tânără de 23 de ani și a fost prins după 45 de ani. Cum au reușit polițiștii să-i dea de urmă
click.ro
image
Țara care se pregătește să folosească din nou propria monedă după 35 de ani de dependență de dolarul american
antena3.ro
image
Toată lumea aştepta un miracol. Ce s-a întâmplat de fapt după ce a trecut Bulgaria la euro
zf.ro
image
Orașul din România cu semafoare în asfalt. Se aprind când pietonii se apropie de trecere
observatornews.ro
image
Ea este Victoria, fiica fostului deputat Cazimir Ionescu, care a murit la 22 de ani
cancan.ro
image
Pensie surpriză pentru cei cu 25 de ani vechime! Cum se stabilește suma primită lunar de pensionari
newsweek.ro
image
Cum și-a împăcat Bogdan Stancu soția după escapada cu prezentatoarea TV. VIDEO
prosport.ro
image
Romb galben cu un hexagon roșu, indicatorul rutier care îi încurcă pe șoferi. Ce trebuie să faci când îl întâlnești
playtech.ro
image
Ararat-Armenia – Universitatea Craiova, meci cu miză de milioane de euro. Felgueiras: „Acesta e singurul gând al nostru”
fanatik.ro
image
Purtătorul de cuvânt al CNAIR a prezentat stadiul autostrăzilor din PNRR: „Nu pierdem niciun euro”. Cum explică întârzierile
ziare.com
image
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
digisport.ro
image
Adolescentul care a înjunghiat un bărbat în Galați este fotbalist. Ce reacție a avut familia copilului: „A spus că este normal”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Fiica lui Cazimir Ionescu s-a sinucis. Mama actriței, mesaj sfâșietor la aflarea veștii: Viața a ales însă...
romaniatv.net
image
Horoscop 27 august. O zi a adevărurilor și a surprizelor! Ce zodii își schimbă planurile și cine primește o veste importantă
mediaflux.ro
image
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
gsp.ro
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
actualitate.net
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei
actualitate.net
image
A ucis o tânără de 23 de ani și a fost prins după 45 de ani. Cum au reușit polițiștii să-i dea de urmă
click.ro
image
Dolly Parton a avut o căsnicie de 59 de ani. Experții spun care a fost secretul relației cu soțul său
click.ro
image
Și-a ras părul la 6 ani, la îndemnul mamei. 30 de ani mai târziu, părul nu i-a mai crescut deloc
click.ro
Agrippina și Germanicus, profimedia 0420775469 jpg
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu
okmagazine.ro
Meghan Markle în pantaloni scurți prin Montecito, Foto Profimedia (1) jpg
”Drum bun și cale bătută!” Vecinii americani ai lui Harry și Meghan jubilează, după ce ducii s-au făcut de râs de multe ori
okmagazine.ro
Laurentius de Voltolina 001 jpg
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„De ce nu rămâneți acolo?” Un român îi întreabă pe cei plecați în Occident de ce se întorc în țară
image
A ucis o tânără de 23 de ani și a fost prins după 45 de ani. Cum au reușit polițiștii să-i dea de urmă

OK! Magazine

image
Prințul Harry și Meghan s-au întors OFICIAL în Marea Britanie, alături de cei doi copii ai lor, la 6 ani după ”Megxit”