Dragoș Pîslaru acuză PSD că a sabotat legea salarizării: „A ațâțat sindicatele pe la spate!”. Ministrul va publica azi versiunea finală a legii

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, acuză PSD că a blocat negocierile pentru noua lege a salarizării și susține că social-democrații au evitat timp de patru ani să își asume elaborarea unui proiect. Pîslaru afirmă că România nu își permite o creștere a masei salariale cu mai mult de 12 miliarde de lei și că solicitările suplimentare pentru domeniile educației și sănătății ar fi depășit posibilitățile bugetare.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Foto: Facebook

„Negocierile pentru legea salarizării nu au eșuat, au fost eșuate. Responsabilitatea aparține PSD, care a avut timp din 2021 să pregătească acest proiect, dar a fugit de răspundere. Niciodată din 2021 nu au pus vreun proiect publicat de PSD, deci teoretic ar fi trebuit să lucreze 4 ani”, a declarat ministrul, joi dimineață, într-o intervenție la Digi24.

Pîslaru respinge acuzațiile PSD potrivit cărora proiectul ar fi fost ținut ascuns timp de trei ani și anunță că va publica astăzi, 27 august, versiunea finală a legii.

Ministrul susține că social-democrații au făcut afirmații contradictorii în timpul negocierilor, exprimându-și în întâlniri preocuparea pentru limitarea cheltuielilor, în timp ce, în opinia sa, ar fi alimentat nemulțumirile sindicatelor.

„O minciună nerușinată! Azi voi publica versiunea finală, ca lumea să știe ce a respins PSD, fiind afectate atât cele 770 de milioane de euro, cât și interesul României”, a afirmat Pîslaru.

Potrivit ministrului, solicitările sindicatelor ar fi depășit cu aproximativ patru miliarde de lei posibilitățile financiare ale României în cazul educației și cu alte două miliarde de lei în cazul sănătății. Pîslaru susține că Guvernul a analizat inclusiv variante de eșalonare, însă limita pe care România și-o poate permite pentru majorarea masei salariale este de 12 miliarde de lei.

Pîslaru: „Un milion de oameni nu au o salarizare echitabilă din cauza PSD”

„PSD a întreținut, prin promisiuni, solicitări ale sindicatelor care depășeau în zona de educație cu circa 4 miliarde, iar în zona de sănătate cu 2 miliarde ceea ce România își putea permite. A fost făcut printr-o manevră prin care spuneau: „Nu susțineți această lege, că ne vom ocupa noi”. La întâlniri spuneau că sindicatele sunt nemulțumite, dar ei știau ce ne putem permite. Am încercat toate scenariile de eșalonare. România nu are capacitatea de a depăși 12 miliarde de lei pentru creșterea masei salariale. La întâlniri, PSD recunoștea acest lucru, iar apoi, pe la spate, ațâța sindicatele pentru a crea tensiuni sociale. Ca să înțelegeți ipocrizia dusă la extrem: când eu prezentam scenarii de posibile creșteri, PSD își exprima rezerva cu privire la faptul de a nu depăși cheltuielile. Este un comportament clasic de capcană întinsă, în care fugi de responsabilitate și spui că proiectul nu este transparent, deși tu nu ai pus niciun proiect în transparență și spui că nu mai este timp — deși timp de 4 ani nu ai făcut nimic. Nu a existat consultare publică făcută de PSD timp de 4 ani: niciun proiect, nicio contribuție pentru a îmbunătăți proiectele făcute publice”, a declarat ministrul.

Pîslaru acuză PSD că ar fi preferat blocarea proiectului pentru a evita ca actualul Guvern să își asume realizarea unei legi pe care social-democrații nu au reușit să o finalizeze în ultimii patru ani.

„PSD a preferat să dea cu piciorul ca să nu reiasă că ceea ce nu au fost ei în stare să facă a fost în stare Guvernul Bolojan, pe ultima sută de metri”, a susținut ministrul interimar al Muncii.

Blocajul legii salarizării aprinde tensiunile

Negocierile purtate în ultimele luni între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema noii legi a salarizării unitare s-au încheiat fără un acord politic și social.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a lansat miercuri, 26 august, un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan pe tema eșecului negocierilor, susținând că Executivul nu a reușit să elaboreze un proiect care să fie acceptat atât de partidele aflate la guvernare, cât și de partenerii sociali.

La fel ca Dragoș Pîslaru, premierul interimar spune că vina este a PSD, care „a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro”.

La polul opus, Sorin Grindeanu afirmă că că PSD susține atât continuarea reformelor, cât și atingerea jaloanelor din PNRR, însă cere o variantă a legii salarizării care să corecteze dezechilibrele existente.