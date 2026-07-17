Legea salarizării: Dragoş Pîslaru susține că solicitările venite de la sindicate și din sectorul public sunt aproape duble față de cât prevede jalonul PNRR

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat vineri, 17 iulie, după întâlnirea cu partidele politice, la Palatul Cotroceni, pentru discuţii pe legea salarizării, că solicitările din partea sectorului public şi a sindicatelor, pe lege, au fost de peste 20 de miliarde de lei, în condiţiile în care jalonul prevede o valoare de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a declarat după discuţiile de la Palatul Cotroceni cu reprezentanţii partidelor, că Ministerul Muncii împreună cu echipa Băncii Mondiale, a derulat 14 sesiuni de consultare cu peste 30 de ore de întâlniri cu instituţiile şi cu sindicatele, pe legea salarizării.

"Ca urmare a acestui exerciţiu, am constatat că solicitările din partea sectorului public şi ale sindicatelor au fost în valoare de peste 20 de miliarde de lei. În mod evident, pe structura actuală de angajamente ale României, fiscal-bugetare, lucrul acesta nu poate fi rezolvat", a precizat Pîslaru, scrie News.

"Am plecat de la acel acord politic de 8 miliarde. Între timp am avut discuţii cu Ministerul de Finanţe, cu Comisia Europeană pentru a explora care este valoarea maximală pe care putea să o aibă acest proiect, astfel încât jalonul să fie îndeplinit şi în acelaşi timp România să aibă resursele pentru a putea susţine parcursul fiscal-bugetar. Valoarea care este derivată şi din forma chiar renegociată a PNRR pe acest Jalon 420 este de 7,3% din PIB, care înseamnă 12,1 miliarde de lei. Aceasta este valoarea maximală", a explicat ministrul interimar al Muncii.

Pîslaru a menţionat că a propus acum un draft, o formă de proiect, pe care a prezentat-o partidelor politice.

"Ne menţinem acest rol de secretariat tehnic la dispoziţia partidelor pentru toată perioada care va preceda, sperăm noi, intrarea în Parlament, depunerea de către partidele politice în Parlament a proiectului şi, evident, ne exprimăm încrederea că acest proiect ar fi adoptat, nu doar pentru cei 770 de milioane de euro care reprezintă valoarea jalonului, ci pentru ca să putem avea o corectare importantă de inechităţi, considerând că sunt anumite aspecte care, în acest moment, în acest draft, merită analizate de partide şi susţinute", a ţinut să precizeze el.

Potrivit lui Dragoş Pîslaru, nu este proiectul lui Ionescu sau lui Popescu sau proiectul guvernului.

"Guvernul nu poate iniţia legislaţie, de aceea este foarte important (...) este un exerciţiu prin care partidele, în acest moment, preiau ştafeta şi, bineînţeles, sperăm să ajungă la începutul săptămânii viitoare, cum a fost precizat, la un acord. Ministerul rămâne şi eu personal la dispoziţia partidelor politice pentru pregătirea şi găsirea unui consens şi adoptarea unui proiect", a mai spus ministrul.