 Modificări la legea salarizării. Ce prevede proiectul privind plafonul de 20% | adevarul.ro
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Modificări la legea salarizării. Ce prevede proiectul privind plafonul de 20%

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Noua variantă a proiectului legii salarizării bugetarilor aduce modificări privind calcularea și controlul sporurilor, precum și modul de finanțare a creșterilor salariale din sistemul public de sănătate.

bani lei
Noua lege a salarizării a fost modificată Foto: Shutterstock

Atât forma anterioară, cât și cea nouă a proiectului păstrează principiul potrivit căruia suma sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și a celorlalte elemente salariale acordate în cadrul unei familii ocupaționale trebuie să se încadreze în plafonul stabilit de lege.

Noua variantă introduce însă o precizare referitoare la modul de raportare a plafonului de 20%. Acesta va fi urmărit și în funcție de sursele de finanțare, potrivit documentului obținut de Știrile ProTV.

Modificarea vizează în special instituțiile care beneficiază de mai multe surse de finanțare și stabilește mai clar modul în care sunt urmărite și calculate cheltuielile pentru drepturile salariale.

În sănătate, plafonul de 20% este raportat la nivelul ordonatorului principal de credite, indiferent de sursa banilor, iar eventualele sume necesare pentru sporurile care depășesc acest nivel pot fi transferate din bugetul ordonatorului principal.

Proiectul stabilește și că majorările salariale pentru angajații unităților sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate vor fi susținute prin transferuri din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Totodată, pentru anumite categorii de angajați din sănătate rămâne valabilă obligația de a asigura nivelurile minime ale sporurilor prevăzute de lege.

Noua lege a salarizării este gândită să înlocuiască actuala Lege 153/2017 și face parte din reforma sistemului de salarizare a personalului plătit din fonduri publice. În forma prezentată anterior, proiectul prevedea ca totalul sporurilor, indemnizațiilor, primelor și premiilor să nu depășească 20% din valoarea salariilor de bază la nivelul fiecărui ordonator principal de credite. Unele drepturi erau exceptate de la această limită, printre acestea numărându-se sporurile pentru munca de noapte, ore suplimentare sau anumite activități finanțate din fonduri europene.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a susținut că a ajuns la un acord cu ministerele în privința proiectului legii salarizării și că are deja o formă a actului normativ, însă afirmațiile sale au fost contestate de social-democrați, care spun că discuțiile nu sunt încheiate.

PNL a acuzat PSD că tergiversează adoptarea acestui proiect și a avertizat că România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Liberalii susțin că, înainte cu doar cinci zile de termenul-limită pentru închiderea jalonului din PNRR, proiectul nu este încă adoptat.

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