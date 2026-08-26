 Blocajul legii salarizării aprinde tensiunile: Grindeanu acuză, premierul Bolojan invocă eșecul miniștrilor PSD | adevarul.ro
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Blocajul legii salarizării aprinde tensiunile: Grindeanu acuză, premierul Bolojan invocă eșecul miniștrilor PSD

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Sorin Grindeanu, liderul PSD, a lansat miercuri, 26 august, un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan pe tema eșecului negocierilor privind noua lege a salarizării, susținând că Executivul nu a reușit să elaboreze un proiect care să fie acceptat atât de partidele aflate la guvernare, cât și de partenerii sociali. Premierul interimar spune însă că vine este a PSD, care „a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro”.

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se acuză reciproc
Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu se acuză reciproc Foto: Inquam Photos

UPDATE 21.10 Ilie Bolojan acuză

Premierul interimar, Ilie Bolojan, liderul PNL, acuză PSD, într-o postare pe Facebook,  că „a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele”.

Potrivit lui Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal „a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD”.

„Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum. Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o. De ce? Din populism, lașitate, dar și din dorința de a păstra un sistem de privilegii pentru unii bugetari și lideri sindicali. În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective și predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor”, a mai spus Ilie Bolojan miercuri seara.

Premierul interimar acuză PSD că  „minte cu nerușinare, aruncând vina pe cei care au făcut tot posibilul pentru a găsi un consens ca legea să treacă”:

„Partidul care a amânat luarea unei decizii și s-a opus sistematic, pentru că, de fapt, nu a intenționat niciodată să voteze legea, a fost PSD.Nu au existat consultări? Fals! Au fost nenumărate runde de consultări, atât politice, cât și cu sindicatele, derulate la ministere și în grupul de lucru de la Cotroceni. Am încercat să recuperăm, contracronometru, întârzierea provocată de PSD. Proiectele au fost secrete? Da, proiectul la care a lucrat domnul Manole și care a fost lăsat în sertar la plecarea sa. Celelalte, nu. Trei proiecte au fost transmise în consultare la echipa tehnică a Comisiei Europene. Proiectele și răspunsurile au fost comunicate reprezentanților partidelor. Ultimul proiect a fost considerat conform cu îndeplinirea jalonului, primele nu”.

Ilie Bolojan mai spune că marți, 25 august, la ultima întâlnire organizată de Administrația Prezidențială, PNL și USR au confirmat susținerea legii în forma acceptată de Comisie.

„Am analizat depunerea unui proiect de către PNL, însă, în lipsa unui acord politic, exista riscul ca acesta să fie modificat prin creșterea anvelopei salariale dincolo de ceea ce putea suporta bugetul României. Un asemenea risc nu putea fi asumat. Efectele acestei iresponsabilități a PSD vor fi plătite de România, iar acest partid nu poate fugi la infinit de răspundere”, încheie premierul interimar.

PNL acuză PSD că blochează legea salarizării și avertizează că România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Replica social-democraților: „PNL trebuie să răspundă politic”

Știrea inițială

Președintele PSD spune că interesul național nu poate fi separat de interesele categoriilor profesionale care asigură funcționarea serviciilor publice.

„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României. De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora”, transmite Sorin Grindeanu într-o postare pe Facebook.

Președintele PSD susține că actualul proiect nu beneficiază de susținere nici în interiorul Executivului și nici din partea marilor confederații sindicale. În opinia sa, lipsa dialogului a devenit caracteristică actualei guvernări:

„Forma legii nu are un minim consens între ministerele din Guvern, nu este susținută de marile confederații sindicale, încalcă acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni și nemulțumește inclusiv Comisia Europeană! Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor. De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii”.

„Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, domnule Bolojan!”

Sorin Grindeanu  afirmă că că PSD susține atât continuarea reformelor, cât și atingerea jaloanelor din PNRR, însă cere o variantă a legii salarizării care să corecteze dezechilibrele existente.

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„Noi nu contestăm nevoia de reformă. Contestăm ideea că reforma trebuie făcută de fiecare dată pe spatele oamenilor. Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună.  Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!”, încheie liderul social-democrat.

Reacția lui Sorin Grindeanu vine după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un consens asupra legii salarizării unitare, în ciuda negocierilor purtate în ultimele luni sub medierea Administrației Prezidențiale, „asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR.

„Cel mai important, partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană”, a adăugat președintele.

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