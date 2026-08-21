Pîslaru pune presiune pe partide: Legea salarizării trebuie adoptată până la 31 august sau pierdem 770 de milioane de euro

Adoptarea Legii salarizării unitare până la 31 august este esențială pentru ca România să păstreze aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR, bani considerați esențiali pentru investițiile țării, a reiterat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

Ministrul susține că proiectul a fost construit având la bază sustenabilitatea bugetar-fiscală și echitatea între categoriile de personal bugetar. Evaluarea tehnică a fost realizată independent, împreună cu Banca Mondială, iar proiectul include și un mecanism de control menit să evite problemele apărute în trecut.

„Am urmărit trei principii esențiale, fără compromis: sustenabilitate bugetar-fiscală, echitate reală între toate categoriile de personal bugetar - bazată pe o evaluare tehnică independentă realizată împreună cu Banca Mondială și un mecanism clar de control, care să prevină derapajele din trecut”, a explicat Dragoș Pîslaru pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, în procesul de elaborare a formei tehnice au fost consultate sindicatele din toate domeniile vizate. Pîslaru afirmă că elementele tehnice propuse au fost fundamentate în urma acestor discuții.

„Am ascultat și discutat cu sindicatele din toate domeniile implicate și fiecare element tehnic aflat pe masă astăzi este fundamentat. Am explorat toate variantele posibile pentru a atinge acceptabilitatea socială, respectând realitatea fiscal-bugetară a României”, a transmis ministrul Muncii.

Pîslaru a precizat că Ministerul Muncii și-a îndeplinit rolul în procesul de elaborare a proiectului, instituția având responsabilitatea de a asigura secretariatul tehnic.

„Rolul Ministerului Muncii în tot acest proces, respectiv de a asigura secretariatul tehnic, a fost îndeplinit. Rămânem la dispoziția partidelor pentru sprijin până la adoptarea finală a proiectului”, a afirmat ministrul.

În acest moment, responsabilitatea pentru decizia privind proiectul revine partidelor politice și Parlamentului, potrivit lui Pîslaru.

„Am pus pe masă tot ce era necesar pentru o decizie informată. Răspunderea deciziei finale revine acum partidelor politice și Parlamentului”, a concluzionat ministrul Muncii.

La Palatul Cotroceni, negocierile de joi pentru noua Lege a salarizării s-au încheiat fără un acord politic. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au primit o nouă variantă a proiectului, considerată compatibilă cu cerințele PNRR și limitele bugetare, iar discuțiile vor continua în weekend și săptămâna viitoare, în încercarea de a ajunge la un consens înainte de termenul-limită din 31 august.

Întâlnirea a avut loc după ce negocierile dintre reprezentanții Guvernului României și Comisia Europeană pe tema noii legi a salarizării s-au încheiat, de asemenea, fără un acord, iar Bruxelles-ul nu acceptă forma actuală a proiectului.

Comisia Europeană este îngrijorată de impactul noii legi asupra bugetului României. Bruxelles-ul nu acceptă variantele care ar crește anvelopa salarială cu 12 sau 16 miliarde de lei în 2027 fără măsuri compensatorii și respinge inclusiv majorările etapizate.