 Tensiuni pe Legea salarizării: în timp ce Guvernul anunță un acord aproape de final, SANITAS amenință că nu va semna proiectul | adevarul.ro
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Tensiuni pe Legea salarizării: în timp ce Guvernul anunță un acord aproape de final, SANITAS amenință că nu va semna proiectul

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Federația SANITAS avertizează că nu își va da acordul pentru noua Lege a salarizării dacă proiectul nu va include integral propunerile înaintate de federațiile reprezentative din sectorul Sănătății. Poziția sindicaliștilor vine în ziua în care liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptați la Palatul Cotroceni pentru discuțiile finale privind proiectul, în timp ce ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține că negocierile au intrat „pe ultima sută de metri”.

SANITAS amenință că nu susține noua Lege a salarizării. FOTO: Inquam Photos/George Călin
SANITAS amenință că nu susține noua Lege a salarizării. FOTO: Inquam Photos/George Călin

SANITAS și-a făcut publică poziția după întâlnirea de luni de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sindicaliștii cer ca forma finală a actului normativ să preia integral modelul propus pe 7 august de cele două federații reprezentative din sectorul Sănătății.

„Federația SANITAS rămâne consecventă și spune «Nu» unei legi care nu preia integral conținutul variantei prezentate vineri, 7 august, de cele două federații reprezentative la nivelul sectorului de sănătate”, a transmis organizația.

Sindicaliștii susțin că modelul propus de ei urmărește o reașezare „etică” a salarizării, precum și reformarea și actualizarea recompenselor salariale. În acest context, SANITAS afirmă că orice acord al partenerilor sociali privind proiectul trebuie să presupună asumarea transpunerii întocmai a propunerilor sindicale.

SANITAS spune că nu are încă garanții

Federația precizează că nu poate formula o poziție definitivă până când nu va primi forma actualizată a proiectului de lege. Potrivit sindicaliștilor, până în acest moment au existat doar discuții și înțelegeri de principiu, fără un rezultat concret care să ofere garanții membrilor organizației.

„Onorarea acestei obligații poate fi verificată abia odată cu transmiterea formei actualizate a textului proiectului de lege. Până atunci există doar discuții și înțelegeri de principiu, lipsite însă de un rezultat clar și definitiv care să permită exprimarea poziției finale a organizației noastre”, se arată în comunicatul SANITAS.

Organizația reclamă faptul că, până în prezent, sindicaliștii au putut transmite membrilor doar principii agreate sau amendamente „posibil acceptate”, despre care susține că nu oferă suficiente garanții pentru adoptarea unei poziții ferme.

Pîslaru: „În domeniul de Sănătate suntem aproape de a avea un acord”

Poziția SANITAS este exprimată în aceeași zi în care ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că proiectul Legii salarizării a intrat „pe ultima sută de metri”. El a afirmat că au fost identificate soluții pentru două dintre domeniile considerate problematice, Sănătatea și Educația.

Pîslaru a descris drept „fructuoase” discuțiile cu reprezentanții sindicatelor din Sănătate și a susținut că părțile sunt aproape de un acord.

„Nu aș vrea să vorbesc în numele sindicatelor. Eu aș vrea să apreciez că sindicatele din Sănătate, mai ales federația care la un moment dat n-a vrut să mai participe la întâlniri, s-a întors și am avut niște discuții fructuoase, din punctul meu de vedere. Cred că în domeniul de Sănătate suntem aproape de a avea un acord”, a declarat ministrul.

Legea salarizării, discutată la Cotroceni de liderii coaliției

Proiectul Legii salarizării unitare intră marți într-o etapă decisivă. Liderii PSD, PNL, USR și UDMR sunt așteptați, de la ora 16:00, la Palatul Cotroceni, pentru o ultimă rundă de discuții cu președintele Nicușor Dan asupra proiectului.

În lipsa unei forme finale agreate de sindicatele din Sănătate, SANITAS transmite că nu poate oferi un acord, urmând ca poziția definitivă să fie formulată după ce va analiza textul actualizat al proiectului.

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