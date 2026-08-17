Dominic Fritz contestă decizia CCR și atacă PSD: „Un brutal abuz de putere”. Edilul anunță că va merge la CEDO

Mandatul lui Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul USR, este în pericol după decizia CCR de luni, 17 august. Curtea a decis că este constituțională prevederea potrivit căreia funcția de primar poate înceta la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Liderul USR acuză un „brutal abuz de putere” și anunță că își va continua demersurile la CEDO.

„În loc să oprească un brutal abuz de putere, majoritatea PSD din Curtea Constituțională tocmai l-a validat. Dacă președintele va promulga legea ANI, mandatul meu de primar va înceta în 30 zile, ca o sancțiune retroactivă pentru lucruri care s-au întâmplat înainte să intre în vigoare legea”, a transmis Dominic Fritz, după decizia CCR.

Fritz invocă articolul 15 din Constituție

Primarul Timișoarei susține că decizia CCR creează un precedent periculos și invocă articolul 15 din Constituție, care prevede că legea dispune numai pentru viitor.

„Art. 15 din Constituție «legea dispune numai pentru viitor» a fost suspendat azi pentru mine. Mâine poate fi suspendat pentru oricine. De azi înainte, orice majoritate parlamentară poate inventa pedepse pentru trecut, croite pe numele unui adversar politic, iar CCR-ul controlat politic le va parafa”, a mai susținut Fritz.

Primarul Timișoarei a criticat și PSD, despre care spune că urmărește să dețină controlul asupra instituțiilor statului.

„În fața Comisiei Europene, PSD va trebui să explice cum o lege-jalon de 770 de milioane de euro a fost transformată într-o armă împotriva unui primar ales de două ori. În fața investitorilor, va fi mai greu de explicat de ce să creeze locuri de muncă la noi dacă tot statul e la cheremul unui singur partid corupt. Ziua de azi spulberă orice iluzie că există un PSD “curat, pro-european” cu care s-ar putea coabita. PSD vrea puterea totală în stat, pentru că doar așa poate fura nestingherit. Din păcate, au reușit să controleze instituții precum ANI, părți din justiție și din televiziuni și chiar Curtea Constituțională. Ce nu poate controla PSD sunt milioanele de români corecți care s-au săturat de prețuri crescute doar ca să li se umple lor cutiile de pantofi”, a mai spus edilul Timișoarei.

„Drumul meu continuă la CEDO”

Dominic Fritz a anunțat că își va continua demersurile juridice și că va sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

„Drumul meu continuă la CEDO, unde nu ajung telefoanele din Kiseleff. Nu mă voi lupta pentru mine, ci pentru votul liber dat de timișoreni”, a transmis Fritz.

Primarul Timișoarei a explicat și situația care a stat la baza constatării conflictului de interese în cazul său. Potrivit acestuia, în 2020, în a doua zi de la preluarea mandatului, a semnat o dublură a unui referat care fusese deja semnat de fostul primar.

Documentul viza un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat în integralitate înainte ca Fritz să ajungă primar. „Vă amintesc că «fapta» mea a fost să semnez o dublură a unui referat deja semnat de fostul primar, în a doua zi de primărie în 2020, pentru un PUZ elaborat în integralitate înainte să ajung primar”, a spus Fritz.

Liderul USR susține că, potrivit noilor prevederi, actele normative destinate tuturor, precum un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese.

„Ca să vă dați seama de perversitatea cu care au acționat: după noua lege, actele normative, adică cele destinate tuturor, cum e un PUZ, nu mai pot fi încadrate la conflict de interese. Deci ANI, dacă ar analiza azi semnătura mea din 2020, n-ar mai putea nici cu cea mai răutăcioasă și abuzivă interpretare să constate un conflict de interese. O lege care elimină fapta în viitor dar inventează o nouă sancțiune pentru cei care presupus au comis-o în trecut: bine ați venit în dictatura PSD”, a mai subliniat Fritz.