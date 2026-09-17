Deținerea de droguri pentru consum propriu: pedeapsă sau ajutor?

În România, deținerea de droguri pentru consum propriu este infracțiune. Totuși, există o dezbatere juridică importantă, susține Rareș Mihai Ciapă, pe juridice.ro: Este pedeapsa penală cea mai potrivită soluție pentru o persoană care nu face trafic și deține droguri doar pentru consumul său?

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Potrivit principiului „ultima ratio”, dreptul penal trebuie folosit ca ultimă soluție, atunci când măsurile mai puțin severe nu pot proteja eficient societatea. Traficul de droguri afectează direct siguranța publică și justifică o reacție fermă. În cazul consumului propriu, însă, persoana afectată în primul rând este chiar consumatorul.

Legea română permite deja orientarea consumatorilor către programe de evaluare și asistență. Dacă acestea sunt urmate, instanța poate dispune soluții care evită aplicarea efectivă a unei pedepse.

În mai multe state europene, deținerea unor cantități mici pentru consum propriu este tratată prin măsuri administrative, consiliere sau tratament, fără a elimina sancțiunile severe pentru traficanți.

Miza dezbaterii nu este tolerarea drogurilor, ci găsirea unei reacții proporționale: pedeapsă penală pentru cei care alimentează piața ilegală și sprijin specializat pentru cei care au nevoie de ajutor.