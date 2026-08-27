 Dominic Fritz, în conflict deschis cu PSD şi cu Nicuşor Dan, după adoptarea Legii integrității: „Nu plec de la Primăria Timișoara” | adevarul.ro
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Dominic Fritz, în conflict deschis cu PSD şi cu Nicuşor Dan, după adoptarea Legii integrității: „Nu plec de la Primăria Timișoara”

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Dominic Fritz spune că nu va demisiona din funcția de primar al Timișoarei, deși noua Lege a Integrității conține o prevedere care îl vizează direct. De asemenea, a respins și ideea că partidul său ar trebui să își asume eșecul legii salarizării.

Dominic Fritz anunţă că nu demisionează de la Primăria Tmişoara.
Dominic Fritz anunţă că nu demisionează de la Primăria Tmişoara. Foto: arhivă

Dominic Fritz a comentat joi, 27 august, atât situația creată de noua Lege a Integrității, cât și lipsa unui acord pentru legea salarizării.

Declaraţiile sale vin după ce Senatul a adoptat miercuri noua Lege a Integrității cu 106 voturi „pentru” și 19 „împotrivă”, cu tot cu prevederea cunoscută deja ca „amendamentul Fritz”, prin care aleșii aflați în anumite situații de conflict de interese sau incompatibilitate își pot pierde mandatul.

Aflat  în această situaţie, după ce a fost Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunţat o decizie definitivă în care constată că se află în conflict de interese, liderul USR anunţă că nu ia în calcul demisia sub nicio formă demisia din funcţia de primar al Timişoarei.

 „Să zicem că mi-aș da demisia. Legea tot e în vigoare și tot contravine dreptului european. De aia zic, nu e despre mine. Este despre Constituție și despre dreptul european”, a declarat Dominic Fritz, la Digi24.

 „De ce să-mi dau demisia dacă eu m-am dus în fața timișorenilor și mi-au dat un mandat de patru ani?! Mi-au dat un mandat de patru ani. Până în ultima zi, nu mă voi ascunde de acest mandat și nu voi abandona Timișoara în niciun caz”, a spune el ferm.

Pornind de la adoptarea legii ANI, Dominic Fritz a lansat o nouă de acuzații la adresa PSD, susţinând, în termeni extrem de duri, că social-democrații au ajuns să aibă o influență prea mare asupra unor instituții.

„Ar fi grav să ne lăsăm călcați în picioare de un sistem de borfași”, a spus el.

Întrebat cine face parte din acest sistem, Dominic Fritz a indicat PSD și a vorbit despre influența partidului asupra mai multor instituții, printre care Consiliul Legislativ și Curtea Constituțională.

„Este evident că PSD, că PSD e acolo în mijloc. Este evident că PSD a capturat mai multe instituții, începând cu banii, la Consiliul Legislativ care acum dă avize negative pe bandă rulantă și multe alte instituții care evident sunt capturate de PSD. Din păcate, am văzut și la Curtea Constituțională că există o majoritate politică acolo care nu mai judecă speța în sine, ci care judecă ce își dorește stăpânul politic. Și avem și o parte din sistemul de justiție care într-un mod evident este coordonat cu acest partid caracatiță”, a spus liderul USR.

„Eu nu îmi asum acest eşec”

În aceeași intervenție, Dominic Fritz a vorbit despre legea salarizării și despre declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia partidele își asumă eșecul proiectului și, implicit, pierderea banilor din PNRR.

În acest context, el a declarat că el personal şi USR nu îşi asumă acest eşec, deoarece, în ciuda lacunelor pe care le avea proiectul privind legea salarizării, parlamentarii USR l-ar fi votat, tocmai pentru a nu pierde banii din PNRR.

„Eşecul este a celor care au refuzat să voteze acest proiect. USR a spus, chiar dacă sunt multe lacune şi în varianta actuală pe masă, dar ne-am fi asumat să votăm pentru acest proiect, tocmai pentru că şi acum există extrem de multe inechităţi în sistemul actual. Sunt oameni care sunt extrem de dezavantajaţi, momentan, în sistemul public şi ar fi fost o ocazie să creăm mai multă echitate în interiorul sistemului public. Deci, aici nu este o chestie împotriva funcţionarilor. (...) Noi am fi votat pentru şi, tocmai de aceea, eu nu îmi asum acest eşec”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a fost întrebat şi cum comentează declaraţia lui Nicușor Dan, care a spus că toate partidele își asumă eșecul. Deşi a recunoscut că în Parlament nu a existat o majoritate pentru adoptarea legii,Dominic Fritz a insistat pe ideea că USR ar fi susținut proiectul la vot.

„Încă o dată: USR ar fi votat această lege, tocmai de aceea nu ştiu dacă această echidistanţă, ca să o numim aşa, ne ajută. (...) Eu cred că trebuie să constatăm foarte clar că PSD, în primul rând, nu a vrut să treacă această lege, pentru că n-au vrut să-şi asume că nu putem să satisfacem toate poftele tuturor în acelaşi timp. (..) PSD n-a vrut să spună în faţa propriilor alegători adevărul şi să spună că există o limită. Şi de aceea, de ani de zile, au tergiversat acest proiect”, a mai spus el.

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