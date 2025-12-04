Diana Buzoianu, după ce PSD i-a cerut demisia: „Înțeleg politic atacul, dar care este rațional argumentul?”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinge acuzațiile PSD privind gestionarea crizei de apă din Prahova și spune că responsabilitatea aparține instituțiilor locale, unde au fost numiți „directori politici”. Ea afirmă că ministerul nu a fost informat despre riscuri și că atacurile politice nu fac decât să acopere problemele reale.

Diana Buzoianu a declarat, joi, la Digi24, că la ESZ Prahova a fost numită o conducere „politică”, iar Ministerul Mediului nu a fost avertizat în niciun moment despre posibilitatea unei crize de apă.

„Declarațiile politice în această situație nu fac decât să acopere o situație dezastruoasă la nivel local, în care, într-adevăr, de-a lungul anilor au fost numiți peste tot oameni politici. Ajunge să ne uităm la CV-ul domnului director de la ESZ să vedem această realitate”, a spus ministra.

Ea a subliniat că problemele au fost generate de „politizări extraordinare”, inclusiv în instituțiile de mediu de la nivel local, acolo unde ar fi trebuit gestionate toate lucrările care au prevenit, în mod normal, astfel de crize.

„Care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR?”

Ministra răspunde și atacului venit din partea PSD, după ce Sorin Grindeanu i-a cerut demisia. „Pot să înțeleg politic atacul, dar care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR?”, a declarat Diana Buzoianu.

Ea afirmă că ministerul nu a fost niciodată informat despre riscul limitării apei pentru populație: „Pe absolut toate documentele publice reiese foarte clar că în niciun moment Ministerul nu a fost informat, ba chiar a pus întrebări exprese dacă există riscul de limitare a apei la populație și de fiecare dată a primit asigurări de la nivel local. Trebuie să ducem responsabilitatea acolo unde experții au dat niște răspunsuri total eronate”.

O structură „total nefuncțională”

Ministra vorbește și despre statutul unic al operatorului de apă ESZ Prahova, care nu este nici companie privată, nici deținută de Consiliul Județean, așa cum se întâmplă în alte județe.

„Există această situație unică la nivel național cu operatorul de apă ESZ. Fie operatorul de apă este privat, fie este deținut de Consiliul Județean. Cam acestea sunt cele două scenarii care există în celelalte județe”, a explicat Buzoianu.

Ea consideră necesară o discuție despre viitorul companiei: „Având în vedere că în Prahova există unul dintre cele mai mari prețuri și că oamenii plătesc mai mult pe apă, pentru că există această structură total nefuncțională, cred că este de analizat dacă această companie trebuie să mai existe sau nu în viitor”.

Context politic tensionat

PSD a acuzat USR că trebuie să își asume „catastrofa” provocată prin golirea lacului de acumulare de la Paltinu și i-a cerut premierului Ilie Bolojan să îi solicite explicații ministrului Mediului.

Diana Buzoianu respinge însă acuzațiile și insistă că responsabilitatea reală se află la nivel local, acolo unde, spune ea, deciziile și informațiile au fost gestionate greșit.