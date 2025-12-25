Mesajele liderilor politici pentru români: „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa”

Liderii politici le-au transmis românilor un Crăciun fericit, liniștit și binecuvântat. „Să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere”, a punctat șeful statului.

„Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre.

Momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui”, a transmis șeful statului.

Peședintele României, care sărbătorește Crăciunul la Făgăraș, a punctat totodată că aceste zile sunt un moment de recăpătare a forțelor:

„În aceste zile speciale, să ne regăsim liniștea sufletească, puterea de a fi mai buni, mai înțelepți și mai înțelegători pentru ca, împreună, să ne recăpătăm forța unei națiuni conștientă de identitatea sa și hotărâtă să îşi construiascä viitorul cu încredere. Vă doresc tuturor un Crăciun binecuvântat!”

Un Crăciun „cu speranță și credință într-un viitor mai bun”

Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj scurt: „Sărbători fericite! Hristos s-a născut! Vă doresc tuturor un Crăciun liniștit, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun.

Tot un mesaj scurt a transmis și șeful Senatului, Mircea Abrudean: „Vă doresc un Crăciun liniștit și binecuvântat, alături de familie și toți cei care vă sunt dragi!”

„Un dar rar”

Șeful Camerei Deputaților, liderul PSD Sorin Grindeanu, a punctat importanța Crăciunului, care amintește de lucrurile simple și încetinește ritmul: „Crăciunul este un dar rar pentru toți. Timp de câteva zile, ne încetinește ritmul și ne aduce mai aproape de oamenii care contează cu adevărat. Ne amintește că, dincolo de agitația zilnică, rămân lucrurile simple: o masă împărțită cu cei dragi, o vorbă bună, o îmbrățișare, un gest de grijă”.

Totodată, Grindeanu și-a exprimat recunoștiința față de toți cei care duc România înainte:

„Anul acesta am întâlnit mulți oameni care, în ciuda greutăților, au mers înainte cu demnitate și cu o putere tăcută care m-au impresionat. De aceea, vă sunt recunoscător tuturor celor care, zi de zi, duceți înainte România, fie că lucrați pe șantiere, în birouri, în spitale, în școli sau în comunitățile voastre. Vă doresc să aveți un Crăciun liniștit lângă familie, cu sănătate şi cu bucurii care să vă umple casa. Crăciun fericit tuturor”.