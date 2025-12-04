search
Joi, 4 Decembrie 2025
Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă. ESZ Prahova, criticată pentru lipsa informării

Publicat:

Ministerul Mediului a făcut precizări referitor la situația de la barajul Paltinu. Instituția avertizează că informațiile potrivit cărora „ministerul ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă și ar fi ignorat avertismente, sunt false.”

Stația de tratare Voila de la Paltinu/FOTO: Apele Române
Stația de tratare Voila de la Paltinu/FOTO: Apele Române

Precizările vin după ce, potrivit ministerului, „în ultimele ore au apărut în spațiul public interpretări greșite și afirmații neadevărate privind documentele tehnice elaborate în lunile octombrie și noiembrie, în contextul situației de la barajul Paltinu”

Despre minuta întâlnirii tehnice din 22 octombrie

În presă a circulat o minută din 22 octombrie, întocmită după o vizită la baraj, consemna explicit „riscul creșterii turbidității”.

Ministerul Mediului precizează că documentul este minuta unei întâlniri tehnice desfășurate la barajul Paltinu între ANAR, ABA Buzău–Ialomița, SGA Prahova, Hidroelectrica, CONSIB, specialiștii firmei de scafandri și operatorul de apă ESZ Prahova.

În cadrul ședinței, specialiștii au constatat că lucrările de remediere la GF2 pot determina, temporar, o creștere a turbidității în apa brută care ajunge la Stația de Tratare Voila.

Cu toate acestea, arată ministerul, ESZ Prahova (singura instituție care tratează apa pentru consum), nu a informat nici participanții, nici ministerul că creșterea turbidității ar putea face imposibilă tratarea apei și duce la întreruperea alimentării cu apă potabilă.

„Deși avea obligația legală și profesională de a anunța orice situație care pune în pericol continuitatea tratării apei, ESZ Prahova:

- nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi,

- nu a prezentat limitele tehnologice ale stației de tratare,

- nu a informat că turbiditatea ridicată ar face imposibilă tratarea,

- nu a activat nicio măsură de prevenție (rezerve, acumulări tampon, surse alternative).

Afirmația că MMAP «știa» că populația va rămâne fără apă este falsă. Documentul din 22 octombrie nu conține nicio avertizare, observație sau notă semnată de operatorul ESZ Prahova privind imposibilitatea tratării apei în caz de creștere a turbidității, deși este singura structură care avea responsabilitatea exclusivă de a semnala incapacitatea de potabilizare”, adaugă ministerul.

2. Despre Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova din 6 noiembrie

O informare transmisă Prefecturii Prahova pe 6 noiembrie cerea „convocarea de urgență” a Comitetului pentru Situații de Urgență în fața „riscurilor operaționale și de siguranță”. Alte documente menționau în mod repetat o „situație iminentă”.

Citește și: Alimentarea cu apă se reia la Moreni, de miercuri seara: poate fi folosită doar pentru igiena toaletei

În aceeași zi, prefectul Daniel Nicodim anunța public că există posibilitatea generării unei situații de urgență, în urma discuțiilor cu Apele Române și Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova.

Cu toate acestea, lipsa unei reacții coordonate a lăsat mii de oameni din două judeţe fără apă potabilă timp de mai mai multe zile. Aşadar, deși avertismentele existau, instituțiile responsabile nu au acționat suficient de rapid sau coerent pentru a preveni criza.

Ministerul arată că documentul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU)  citat în presă se referă strict la riscul operațional generat de avaria la golirea de fund GF2, cauzată de incidentul tehnic din 17 iunie 2025.

Hotărârea, adaugă instituția, nu avertizează asupra unei opriri a alimentării din cauza scăderii nivelului apei, ci asupra riscului de întrerupere a apei potabile dacă lucrarea de la Paltinu nu ar fi fost făcută.

„CJSU a recunoscut o situație GENERATOARE de urgență, legată exclusiv de:

- imposibilitatea intervenției tehnice la GF2,

- riscul pentru siguranța barajului dacă lucrările nu se fac,

- obligativitatea reparării instalației avariate.

Acest document nu precizează că ESZ Prahova ar fi avertizat sau ar fi solicitat vreo măsură privind riscul populației de a nu mai avea acces la apă potabilă.”

3. Ce responsabilități reveneau operatorului de apă ESZ Prahova

Ministerul Mediului reamintește că operatorul ESZ Prahova avea obligația legală și contractuală de a:

- menține rezerve minime de apă (BAC-ul nefuncțional din 2017),

- raporta imediat orice limită tehnologică a stației,

- evalua impactul turbidității asupra procesului de tratare,

- informa Ministerul Mediului, Administrația Națională Apele Române și autoritățile locale în cazul unei posibile întreruperi,

- activa surse alternative.

Niciuna dintre aceste obligații nu a fost îndeplinită, încheie ministerul.

„Acest context tehnic arată limpede că afirmațiile apărute în presă, potrivit cărora ministerul ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă și ar fi ignorat avertismente, sunt false. Ba mai mult, reprezentanții ministerului mediului au întrebat expres dacă există acest risc, în mai multe ședințe tehnice și au primit asigurări de la toate autoritățile din subordine de la nivel local că nu există riscul populației de a nu mai avea acces la apă.

ESZ Prahova, instituția responsabilă de tratarea și furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută ar putea face imposibilă operarea Stației Voila. Ministerul va continua să prezinte public toate documentele relevante și a dispus verificări prin Corpul de Control pentru a clarifica responsabilitățile care au condus la această situație.”

