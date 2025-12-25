Un bărbat a vrut să dea cu duba peste doi agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din SUA. Agenții au deschis focul

Incident armat în statul Maryland, SUA. Agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din Statele Unite (ICE) au fost implicați, miercuri, într-un incident în urma căruia un bărbat a fost împușcat, iar un altul a suferit răni ușoare, potrivit autorităților americane.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a precizat că agenții ICE desfășurau o operațiune în localitatea Glen Burnie, la sud de Baltimore, care viza „doi bărbați aflați ilegal în Statele Unite”. Incidentul s-a produs în momentul în care agenții s-au apropiat de o dubă în care se aflau cei doi suspecți, notează CNN.

Conform DHS, șoferul vehiculului ar fi lovit inițial mașinile agenților, după care ar fi încercat să intre cu duba în ofițerii ICE, „într-o tentativă de a-i călca”. În aceste condiții, agenții au deschis focul cu armele de serviciu, rănindu-l pe șofer. Duba și-a continuat deplasarea și s-a izbit ulterior între două clădiri, iar pasagerul a fost de asemenea rănit.

Cei doi bărbați au fost transportați la spital. Potrivit ABC News, care citează Departamentul de Poliție al comitatului Anne Arundel, bărbatul împușcat se află în stare stabilă, iar celălalt a suferit răni ușoare.

Poliția locală a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, a transmis pe rețelele sociale că este „la curent cu incidentul armat în care a fost implicată ICE” și că biroul său colaborează cu autoritățile locale pentru a obține mai multe detalii și pentru a oferi sprijin.

La nivel federal, reacțiile nu au întârziat să apară. Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a catalogat atacurile cu vehicule asupra agenților ICE drept „terorism intern”.

S-au intensificat operațiunile agenților federali de imigrare, în cadrul planului administrației președintelui Donald Trump privind deportările. În ultimele luni, agenții ICE au fost implicați în mai multe confruntări. De exemplu, în septembrie, agenți ICE au împușcat mortal un bărbat despre care au susținut că a încercat să-i lovească cu mașina, însă imaginile de pe camerele de supraveghere și cele de pe bodycam-uri au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care s-a desfășurat intervenția.