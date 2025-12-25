search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un bărbat a vrut să dea cu duba peste doi agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din SUA. Agenții au deschis focul

0
0
Publicat:

Incident armat în statul Maryland, SUA. Agenți ai Serviciului de Imigrare și Vamă din Statele Unite (ICE) au fost implicați, miercuri, într-un incident în urma căruia un bărbat a fost împușcat, iar un altul a suferit răni ușoare, potrivit autorităților americane.

Poliția locală a deschis o anchetă. FOTO: captură video X/@ICEgov
Poliția locală a deschis o anchetă. FOTO: captură video X/@ICEgov

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a precizat că agenții ICE desfășurau o operațiune în localitatea Glen Burnie, la sud de Baltimore, care viza „doi bărbați aflați ilegal în Statele Unite”. Incidentul s-a produs în momentul în care agenții s-au apropiat de o dubă în care se aflau cei doi suspecți, notează CNN.

Conform DHS, șoferul vehiculului ar fi lovit inițial mașinile agenților, după care ar fi încercat să intre cu duba în ofițerii ICE, „într-o tentativă de a-i călca”. În aceste condiții, agenții au deschis focul cu armele de serviciu, rănindu-l pe șofer. Duba și-a continuat deplasarea și s-a izbit ulterior între două clădiri, iar pasagerul a fost de asemenea rănit.

Cei doi bărbați au fost transportați la spital. Potrivit ABC News, care citează Departamentul de Poliție al comitatului Anne Arundel, bărbatul împușcat se află în stare stabilă, iar celălalt a suferit răni ușoare.

Poliția locală a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

Guvernatorul statului Maryland, Wes Moore, a transmis pe rețelele sociale că este „la curent cu incidentul armat în care a fost implicată ICE” și că biroul său colaborează cu autoritățile locale pentru a obține mai multe detalii și pentru a oferi sprijin.

La nivel federal, reacțiile nu au întârziat să apară. Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, a catalogat atacurile cu vehicule asupra agenților ICE drept „terorism intern”.

S-au intensificat operațiunile agenților federali de imigrare, în cadrul planului administrației președintelui Donald Trump privind deportările. În ultimele luni, agenții ICE au fost implicați în mai multe confruntări. De exemplu, în septembrie, agenți ICE au împușcat mortal un bărbat despre care au susținut că a încercat să-i lovească cu mașina, însă imaginile de pe camerele de supraveghere și cele de pe bodycam-uri au ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care s-a desfășurat intervenția.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
digi24.ro
image
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time
stirileprotv.ro
image
Tabel meteo | Iarna Secolului: Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cum este sărbătorit Crăciunul într-o țară în care este interzis. Împodobirea bradului, pedepsită cu închisoarea
mediafax.ro
image
Aventurile lui Mitică Dragomir în America după ce a câștigat la blackjack: „Mi-a furat o poloneză actele în Las Vegas!”
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Imagini nemaivăzute de la Revoluţie. Ce au surprins jurnaliştii de la ITN în momentele istorice
observatornews.ro
image
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Ce nu e bine să faci în ziua de Crăciun 2025. Obiceiurile care alungă norocul
playtech.ro
image
Românul care era mult mai ”talentat” decât Gică Hagi, dar care niciodată nu și-a folosit potențialul: ”Putea ajunge fotbalist mare”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat chiar de Crăciun! Zona în care s-a produs mișcarea seismică
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Meniul tradițional de Crăciun. Ce nu ar trebui să lipsească de pe masa de sărbători
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
Descoperire uluitoare despre Triunghiul Bermudelor. Doi seismologi dezvăluie ce se află sub fundul Atlanticului
click.ro
image
„Umflă burta”, dar topește kilogramele! Preparatul simplu care nu îngrașă și este aliatul secret al siluetei, chiar și iarna
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
1 84604 original jpg jpeg
Sărbătorim sau nu numele Cristian/Cristina de Crăciun?
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
Descoperire uluitoare despre Triunghiul Bermudelor. Doi seismologi dezvăluie ce se află sub fundul Atlanticului

OK! Magazine

image
Emoție și magie! Prințesa Kate și Prințesa Charlotte au creat un moment mamă-fiică, în duet la pian

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Test: Doar cine are atenție perfectă găsește numărul diferit