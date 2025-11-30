Ministrul Mediului acuză autoritățile din subordinea sa pentru situația gravă din Prahova: „Nu s-au luat în considerare cu adevărat riscurile. Este de neacceptat”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cataloghează drept „de neacceptat” situaţia din judeţul Prahova, unde zeci de mii de consumatori nu primesc apă potabilă, din cauza turbidităţii crescute a apei de la barajul Paltinu, unde se fac lucrări şi unde apa este tulbure din cauza lucrărilor şi a condiţiilor meteo.

Ministrul Mediului susține că nu a fost informată corect despre la situaţia din judeţul Prahova, unde zeci de mii de oameni, dar şi instituţii şi agenţi economici, nu au apă potabilă din cauza unor lucrări la barajul Paltinu şi a condiţiilor meteorologice. Acești factori, coroboraţi, au dus la o turbiditate crescută a apei, care nu mai poate fi tratată, scrie News.

„Din punctul meu de vedere, toate autorităţile care au fost implicate nu au comunicat corect, nu au transmis informaţiile, nu au luat în calcul riscurile care urmau să aibă loc şi da, informaţiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situaţie vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, a spus Diana Buzoianu la Antena3.

Cu privire la eventualitatea instituirii unei stări de urgenţă, ministrul a răspuns: „Da, ”Apele Române” au dat această recomandare de a se analiza dacă se îndeplinesc condiţiile legale pentru situaţia de urgenţă. Astăzi cred că este necesar să fie analizat de urgenţă dacă se îndeplinesc criteriile”.

Ministrul a subliniat că la Paltinu se cunoştea încă din luna iunie că este nevoie de realizarea unei lucrări de intervenţie la baraj, ministrul spunând că vrea să afle de ce realizarea acesteia s-a amânat până la venirea toamnei, când este cunoscut faptul că plouă.

„Vreau să aflu de ce o lucrare despre care se ştia din luna iunie, când ar fi putut să aibă loc lucrările în vară, fără a avea riscul acesta de ploi, a fost întârziată şi a fost lansată la finalul lunii noiembrie. (...) În analiza pe care au făcut-o autorităţile nu s-au luat în considerare cu adevărat riscurile, care sunt foarte ridicate, iată, doar dacă plouă, ceea ce este un eveniment absolut predictibil în această perioadă”, a arătat Diana Buzoianu.

Aceasta a menţionat că, potrivit datelor pe care i le-au transmis specialiştii, încă 72 e ore după ce se opreşte ploaia vor fi necesare pentru ca apa să fie adusă la un nivel la care să fie potabilă. Diana Buzoianu cataloghează situaţia din judeţul Prahova drept „de neacceptat” şi spune că membrii Corpului de control al ministerului au demarat deja verificările.

Buzoianu spune că autorităţile din Prahova i-au transmis că ceea ce se întâmplă la Paltinu este „o situaţie absolut inedită, în care s-au acumulat mai mulţi factori, pe de o parte scăderea apei din lac, pe de altă parte codul portocaliu”.

„Dar dacă stăm să ne gândim corect, cinstit şi statistic, pe date, ideea că la final de toamnă - început de iarnă avem cod portocaliu în această zonă a României nu mi se pare un scenariu atât de imprevizibil”, adaugă ministrul, precizând că se află în Prahova, pentru a discuta cu autorităţile din judeţ despre această situaţie.

12 localități afectate

Furnizarea apei potabile este total oprită în localitățile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial în comuna Floreşti din judeţul Prahova, situaţia fiind catalogată drept una „critică” cu impact direct asupra a zeci de mii de oameni.

La Câmpina, Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) a propus închiderea tuturor unităților de învățământ din municipiu marți, 2 decembrie. Măsura vine după ce orașul se află de peste 48 de ore fără apă potabilă și menajeră, propunerea fiind trimisă spre aprobare la nivel județean.

Coadă la apă la Câmpina

La Câmpina, oamenii stau la coadă pentru apă.

„În cartierul Turnătorie este deja o cisternă cu apă . La poarta principală.Urmează încă o cisternă în parcarea de la Casa Tineretului.Spitalul este alimentat cu cisterna de la Seră.Am solicitat principalelor magazine să mențină aprovizionarea cu apă îmbuteliată.Important: fierbeți apa pentru băut timp de 10 minute”, a scris Irina Mihaela Nistor, primarul din Câmpina, pe pagina de Facebook.

Autoritățile caută soluții pentru reluarea alimentării

La sediul Prefecturii Prahova au fost convocate toate instituțiile responsabile, care lucrează la soluții tehnice pentru restabilirea alimentării cu apă imediat ce valorile de turbiditate vor scădea.

Prefectul Daniel Nicodim coordonează intervențiile, în legătură permanentă cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Până la remedierea situației, Hidro Prahova distribuie apă potabilă din surse alternative în localitățile afectate.