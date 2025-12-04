ESZ Prahova anunță că poate asigura livrarea apei către populație

Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova a anunțat joi, 4 decembrie, că este pregătită din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, să livreze apă către operatori și către industrie, asigurând astfel aprovizionarea populației. ESZ Prahova se ocupă cu tratarea apei din lacul Paltinu.

„Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a făcut eforturi deosebite pentru a livra apă populației cât mai rapid posibil.

Astfel, în această dimineață, suntem pregătiți din punct de vedere tehnic, fizic si chimic, să livrăm apă către agenții economici.

Din acest moment, așteptăm pentru 72 de ore rezultatele analizelor microbiologice, pentru a ne asigura că apa respectă standardele prevăzute în OG 7/2023.

Rămânem angajați să fim prezenți și să gestionăm cu responsabilitate tratarea apei potabile”, transmite ESZ Prahova într-un comunicat.

Amintim că alimentarea cu apă potabilă a fost suspendată temporar în Prahova începând cu data de 28 octombrie 2025, ora 15.30, drept urmare, în industrii și companii care foloseau apă de la această sursă s-au impus restricții, reducerea debitului sau oprirea completă, în funcție de disponibilități.

Dacă pentru populație , după data de 28.11.2025, s-a luat hotărîrea să se asigure o distribuție alternativă de apă (rezervoare mobile, puncte de distribuție temporară) până la normalizarea parametrilor apei, pentru industrie (inclusiv sistemele energetice), apa a fost oprită urmând să funcționeze până la momentul finalizării stocurilor interne a fiecărei societăți comerciale.

Joi, 4 decembrie, Ministerul Mediului a făcut precizări referitor la situația de la barajul Paltinu. Instituția avertizează că informațiile potrivit cărora „ministerul ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă și ar fi ignorat avertismente, sunt false.”

În presă a apărut o minută din 22 octombrie, întocmită după o vizită la barajul Paltinu, care menționa „riscul creșterii turbidității”. Ministerul Mediului precizează însă că ESZ Prahova, singura instituție care tratează apa pentru consum, nu a informat nici participanții, nici ministerul că această creștere ar putea împiedica tratarea apei și întrerupe alimentarea cu apă potabilă.

Ministerul subliniază că operatorul nu a semnalat riscurile, nu a prezentat limitele tehnologice ale stației, nu a informat despre turbiditatea ridicată și nu a activat măsuri de prevenție. Afirmația că MMAP ar fi „știut” de posibilitatea opririi apei este falsă: documentul din 22 octombrie nu conține nicio avertizare sau notă semnată de ESZ Prahova privind imposibilitatea tratării apei.