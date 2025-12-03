search
Miercuri, 3 Decembrie 2025
Ministrul Diana Buzoianu ia în calcul desființarea companiei care a provocat criza apei în Prahova: „Nu mai există nicăieri această struţo-cămilă”

0
0
Publicat:

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat, în contextul crizei apei potabile din judeţul Prahova, care afectează peste 100.000 de oameni, că este posibil să fie luată în considerare desfiinţarea companiei Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A (ESZ).

Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO: gov.ro
Diana Buzoianu, ministrul Mediului FOTO: gov.ro

”Considerăm că după ce o să treacă această situaţie, în momentul în care se va face şi o analiză, va veni şi Corpul de Control cu concluziile respective, este posibil inclusiv să fie luată în considerare desfiinţarea acestei companii. Pentru că, la final, este vorba de o companie care a fost creată nu pentru că oamenii aveau nevoie, repet, toate celelalte judeţe din ţară funcţionează pe un sistem clasic: fie operator privat, fie operator de consiliul judeţean. Nu este ca şi cum în Prahova nu se puteau face lucrurile la fel. Oricare dintre cele două variante erau legitime. Faptul că avem acest sistem total bizar funcţionează în dezavantajul oamenilor şi în situaţii de criză, dar şi în fiecare zi. Pentru că, repet, oamenii plătesc preţuri mult mai mari la apă, inclusiv datorită acestei structuri”, a declarat Buzoianu pentru Cotidianul.

Ea a precizat că nu mai există alte judeţe în care să ai un operator o companie de la Apele Române care să se folosească doar de jumătate de proces şi restul să fie de la o altă companie de la nivel de județ.

”Nu mai există nicăieri această struţo-cămilă. Fie este vorba de operatori privaţi în judeţe, fie este vorba de operatori care sunt din partea consiliului judeţean şi se ocupă de tot procesul. În acest caz a fost înfiinţată această companie care se ocupa de o parte din procesul de tratare, care, practic, este un loc în care, bineînţeles, sunt nişte indemnizaţii foarte mari, salarii foarte mari”, a spus ministrul.

Ea a remarcat că în judeţul Prahova sunt unele dintre cele mai mari preţuri la apă din ţară.

Diana Buzoianu a precizat că desfiinţarea ESZ este un scenariu de luat în considerare, pentru că trebuie luat în considerare binele comun al oamenilor care sunt acolo, în local, şi a reieşit foarte clar şi din această situaţie de criză că nu sunt capabili să gestioneze astfel de situaţii.

„Ani de zile au cerut bani pentru tot felul de fantasmagorii şi au crescut capitalul pentru o grămadă de lucruri SF. Investiţiile pentru ţevăraie şi pentru bazin le-au luat un an de zile. Din martie anul trecut s-au tot perindat să vadă dacă primesc bani, dacă nu primesc, nu era neapărat o prioritate. (...) Este o structură care pur şi simplu nu funcţionează corect. Nu ştiu care este acum procesul, fiind acţionarul unic Apele Române, bănuiesc că este un proces care trebuie să pornească de la Apele Române, conform legislaţiei de desfinţare a acestei companii. Dar vă daţi seama, repet, încă analizăm, luăm în considerare acest scenariu, mai ales după ce vine şi corpul de control, şi este o analiză care trebuie să fie făcută şi cu metode tranzitorii”, a explicat ministrul Mediului.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat marţi că Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Buzău-Ialomiţa şi Exploatarea Sistemului Zonal (ESZ) Prahova sunt instituţiile care, la nivel local, ar fi trebuit să ia măsuri pentru a nu se ajunge în situaţia în care peste 107.000 de oameni să nu primească apă potabilă în sistem centralizat.

„Eu cred că trebuie să fie schimbate de urgenţă persoanele care sunt responsabile. Problema nu este că nu au anticipat această situaţie, problema este că au anticipat această situaţie, că au avut documente, avem documente care să ateste faptul că ştiau că există acest risc şi că nu le-au comunicat nici către minister, nici către populaţie, nici către primari şi nu au luat nici măsurile, nici ESZ-ul, nici Apele Române de la nivel local Buzău-Ialomiţa”, a adăugat Buzoianu.

Întrebată cine ar trebui să schimbe din funcţie şefii celor două instituţii, Diana Buzoianu a explicat că directorul ABA Buzău-Ialomiţa poate fi demis de către directorul general de la „Apele Române”, iar directorul Exploatare Sistem Zonal Prahova poate fi schimbat din funcţie de către Consiliul de Administraţie.

„Eu cred că există suficient de multe informaţii de natură publică care să arate deja că nu se poate gestiona această situaţie cu aceşti oameni”, a declarat ministrul Mediului.

Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
