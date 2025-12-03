Criza apei potabile. Ce ar fi făcut Grindeanu dacă era în locul ministrului Mediului: „Din păcate, pare că nu e sub control”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 3 decembrie, că, dacă ar fi în locul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ar merge în Prahova, județ care se confruntă cu o criză a apei potabile.

Grindeanu a precizată că a văzut asigurările primite din partea ministrului în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că totul e sub control, dar din păcate, pare că nu e sub control.

„Eu am văzut asigurările primite din partea domniei sale în urmă cu aproximativ o săptămână, cum că totul e sub control. Din păcate, pare că nu e sub control. Eu nu caut vinovaţi şi în rolul meu nu e să găsească vinovaţi.

Fac tot ce pot şi încerc să ţin legătura cu colegii mei, aşa cât pot colegii mei, să ajutăm să se remedieze această situaţie scăpată de sub control. Pentru că despre asta este vorba. Asta se întâmplă la Prahova. Dincolo de aruncarea pisicii dintr-o parte în alta, lucrurile nu au fost urmărite aşa cum trebuie”, a spus liderul PSD Sorin Grindeanu, la Parlament, potrivit News.ro.

El a precizat că a văzut că au existat informări din timp cum că ar putea exista situaţii de urgenţă aşa cum sunt acum, informări din partea prefectului de la Prahova.

„Sunt lucruri pe care reformiştii de la Apele Române nu le-au luat în calcul. Asta e o treabă care, în acest moment, poate prea puţin îi interesează pe românii de acolo.

Pe românii de acolo îi interesează să rezolve problema. Iar eu, dacă aş fi în locul doamnei ministru, m-aş duce acolo, să încerc să rezolv această problemă să încerc să rezolv ce am încurcat”, a completat Sorn Grindeanu.

Preşedintele PSD a menţionat că marţi i-a cerut ministrului Sănătăţii după plenul festiv, să meargă la Prahova, având informaţii că sunt trei spitale care au rămas fără alimentare cu apă, şi să încerce să găsească soluţii.

„Cam toţi cei implicaţi ar trebui să se ducă de urgenţă acolo. Sigur, nu-i rostul meu să dau ordine de acest tip. Treaba asta trebuie să o facă prim-ministrul”, a arătat Grindeanu.

„Nu vreau să înlocuiesc rolul primului ministru în această poveste. Probabil că mi-am şi depăşit un pic competenţele când i-am cerut ministrului sănătăţii să se ducă acolo, dar am făcut-o ca preşedinte PSD. Dacă alţii n-au făcut-o, am făcut eu” a mai spus Sorin Grindeanu.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis scoaterea apei din rezervele de stat pentru a sprijini localitățile din Prahova și Dâmbovița afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă, după ce lucrările la barajul Paltinu și fenomenele hidrologice au compromis calitatea apei brute.

„Hotărârea a fost emisă în contextul situației generate de scăderea nivelului apei din acumularea Paltinu cauzată de lucrările hidrotehnice programate la baraj, coroborată cu creșterea turbidității și a volumului de aluviuni determinate de fenomenele hidrologice asociate Codului Portocaliu, elemente ce au afectat calitatea apei brute și au impus întreruperea alimentării cu apă potabilă în 12 localități din județul Prahova și o localitate din județul Dâmbovița, afectând condițiile de trai ale populației”, a informat Departamentul pentru Situații de Urgență.