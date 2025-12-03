Criza apei potabile. Prefectul de Prahova îi acuză pe cei de la Apele Române că l-au indus în eroare: „Dânşii sunt specialiştii, dânşii decid. Eu ce puteam să le spun?”

Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, susţine că reprezentanţii Apelor Române nu l-au informat despre riscul ca localităţile alimentate din Barajul Paltinu să rămână fără apă în cazul în care se reduce nivelul lacului pentru a face lucrările necesare eliberării gurilor de scurgere.

Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim, a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, dacă ştia că există riscul ca populaţia să rămână fără apă în cazul scăderii nivelului apei din barajul Paltinu, care alimentează mai multe localităţi din Prahova şi Dâmboviţa, scrie News.

„Nu. Apele Române, cei de aici de la Prahova şi cei de la Buzău-Ialomiţa, care gestionează şi Prahova, mi-au spus şi verbal, şi în scris că oamenii riscă să rămână fără apă şi barajul este în pericol dacă nu se execută aceste lucrări de eliberare a gurilor de scurgere. (...) Eu am întrebat în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă dacă, în cazul în care se vor efectua lucrările, există vreun pericol pentru ca localităţile alimentate de acolo să rămână fără apă şi am primit asigurări că nu, că nu există acest risc. Că, din contră, riscul există în cazul în care nu se desfundă aceste guri de scurgere de pe fundul lacului, pentru că mai rămâne doar o posibilitate de scurgere undeva care e administrată de Hidroelectrica şi asta prezenta un pericol foarte mare”, a răspuns prefectul judeţului Prahova.

Întrebat dacă reprezentanţii Apelor Române i-au cerut să găsească surse alternative de apă în cazul unei crize cum este cea actuală, prefectul a spus că nu a fost „sub nicio formă” o asemenea discuţie.

„Dânşii au făcut demensuri exclusiv ca să-şi poată continua lucrarea aceasta de intervenţie pe fundul lacului cu scafandri, cu firmă, de aceea eu am luat doar hotărârea pentru a-i ajuta să-şi facă achiziţia pentru o etapă, nu în ceea ce priveşte nu oportunitatea executării lucrării. E lucrarea lor, dânşii sunt specialiştii, dânşii decid. Eu ce puteam să le spun?”, a precizat prefectul.

În legătură cu posibilii vinovaţi pentru actuala criză a apei, Daniel Nicodim a afirmat că, în opinia sa, sunt vinovaţi „cei care nu au ştiut să comunice şi care au înţeles să pornească la o lucrare de asemenea importanţă fără să aibă un plan de rezervă, în speţă, Apele Române de la Prahova - Buzău”.

O părere similară în privinţa vinovaţilor pentru situaţia critică de la Prahova a avut-o, miercuri, şi preşedintele Nicuşor Dan, care a spus că, în opinia sa, vinovăţia este la Apele Române: „...cu informaţiile pe care le am în momentul de faţă, parţiale, cred că greşeala a fost la Apele Române”, a spus şeful statului.

Zeci de mii de oameni din mai multe localităţi din judeţul Prahova se confruntă, de sâmbătă, cu lipsa apei, din cauza situaţiei de la Barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.