Norvegia se pregătește pentru un posibil conflict. Autoritățile revizuiesc planurile de evacuare a populației la granița cu Rusia

Norvegia reevaluează riscurile de securitate la granița cu Rusia și actualizează planurile de evacuare a civililor din nordul țării, într-un context european tot mai tensionat

Autoritățile norvegiene, împreună cu Forțele Armate, desfășoară o evaluare a riscurilor în regiunile de la granița cu Rusia și revizuiesc planurile de evacuare a populației civile. Este o analiză amănunțită, realizată teritoriu cu teritoriu, care vizează zonele cele mai sensibile din nordul țării și reflectă un nivel tot mai ridicat de alertă în materie de securitate.

Zonele vizate sunt cele mai expuse din punct de vedere geografic și strategic: comitatul Finnmark, aflat la granița directă cu Rusia; regiunea Sør-Varanger, singurul punct de contact terestru dintre cele două state; și orașul Tromsø, un hub civil și militar al Arcticii norvegiene. Aici, autoritățile locale au început deja să lucreze pe scenarii concrete: înregistrarea rezidenților, cartografierea spațiilor disponibile pentru cazare și organizarea logistică a unor eventuale deplasări, scrie La Stampa.

Revizuirea planurilor de evacuare nu este un exercițiu teoretic. Ea este consecința directă a unei evaluări care ține cont de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani în Europa de Est, unde escaladarea conflictelor a venit rapid, adesea în momente în care atenția publică era îndreptată în altă parte. Ideea că o criză se poate materializa fără semnale evidente sau într-un interval foarte scurt a devenit parte integrantă a analizei strategice a statelor nordice.

Activitatea este coordonată de Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), agenția norvegiană pentru protecție civilă, în colaborare cu Forțele Armate și poliția. Orizontul nu este unul imediat, ci structural: consolidarea planurilor de evacuare va deveni o prioritate a securității civile începând din 2026, cu scopul de a face sistemul mai rapid, mai integrat și mai pregătit să reacționeze.

În nordul țării însă, îngrijorarea nu este doar una instituțională. Din comentariile locuitorilor și reacțiile comunităților locale reiese o teamă palpabilă. Mulți spun deschis că nu vor să-și părăsească locuințele, nici măcar în fața unor scenarii critice. Este o poziție care arată cât de puțin este percepută granița ca o abstracție geopolitică și cât de mult ca o realitate cotidiană, trăită zi de zi.

De la Oslo vine totuși un mesaj care încearcă să echilibreze două nevoi opuse: recunoașterea gravității contextului fără a alimenta panica. Autoritățile insistă asupra unui concept-cheie: „Preparedness, not panic” — pregătire, nu alarmism. Revizuirea planurilor este prezentată ca un act de responsabilitate, nu ca un semnal al unui pericol iminent, mai notează publicația.

Dar simplul fapt că Norvegia măsoară riscul pas cu pas și revine asupra protocoalelor de evacuare spune multe despre cât de mult s-a schimbat climatul de securitate în Europa. În Marele Nord, vigilența nu scade — nici măcar în perioada sărbătorilor. Iar teama, de această dată, este abordată din timp.