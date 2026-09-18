Peste 300 de drone ucrainene au pus pe jar Moscova în ajunul alegerilor legislative. Secțiile de votare din Soci, închise vineri, din cauza altei alerte

Apărarea antiaeriană rusă a interceptat în noaptea de joi spre vineri aproximativ 350 de drone ucrainene care se îndreptau către Moscova, a anunțat primarul capitalei, Serghei Sobianin. Vineri dimineață, în prima zi a alegerilor legislative din Federația Rusă, autoritățile din Soci au suspendat temporar activitatea secțiilor de votare, după emiterea unei alte alerte de atac cu drone.

Sunt alegeri legislative în Federația Rusă. Foto: arhivă kpress.ru

În Moscova, alerta a avut loc chiar înainte de debutul celor trei zile de alegeri legislative și locale din Rusia, potrivit AFP, citată de News.ro.

Potrivit primarului Serghei Sobianin, majoritatea dronelor au fost distruse în zbor, iar 64 au fost doborâte în timp ce se apropiau de Moscova.

Inițial, primarul Moscovei anunțase doborârea a 35 de drone, înainte de actualizarea bilanțului.

În cursul nopții, guvernatorul regiunii Tula, Dmitri Miliaiev, a declarat că 40 de drone au fost doborâte deasupra acestei regiuni, situată la sud de capitală.

Secțiile de votare din Soci, închise după o altă alertă de atac cu drone

Autoritățile din Soci au suspendat temporar activitatea secțiilor de votare vineri dimineață, după emiterea unei alerte de atac cu drone în prima zi a alegerilor legislative din Federația Rusă, potrivit Agerpres.

Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Andrei Proșunin, citat de EFE.

Edilul a precizat că „au fost luate măsuri de securitate la secțiile de votare din Soci”, iar membrii comisiilor, observatorii și alegătorii au fost evacuați în adăposturi „până la ridicarea alertei de atac cu drone”.

Proșunin a îndemnat locuitorii să „rămână vigilenți” în timp ce armata respinge atacul și a transmis că „secțiile de votare se vor redeschide imediat ce securitatea va fi restabilită”.

Alerta a fost emisă la ora locală 9:20.

Scrutinul legislativ și local din Rusia se desfășoară pe parcursul a trei zile, începând de vineri, inclusiv în regiunile cele mai estice ale țării, precum Peninsula Kamchatka și Districtul Autonom Chukotka. Peste 111 milioane de cetățeni sunt chemați la urne pentru a alege cei 450 de deputați ai Dumei de Stat, în aproximativ 90.000 de secții de votare.