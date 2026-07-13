SUA lansează o ofensivă pentru a „izola” Curtea Penală Internațională

Administrația Statelor Unite ale Americii pregătește o serie de măsuri pentru a limita influența Curții Penale Internaționale (CPI), pe care o consideră o amenințare la adresa suveranității naționale. În vizorul măsurilor se află și statele care susțin autoritatea Curții.

Administrația condusă de președintele Donald Trump analizează o gamă largă de măsuri împotriva Curții Penale Internaționale.

Printre acestea se numără interdicții de călătorie și revocarea vizelor pentru oficialii CPI sau extinderea sancțiunilor împotriva Curții, a declarat luni un oficial al Departamentului de Stat, scrie Mediafax.

Potrivit sursei citate, Marco Rubio, secretarul de Stat și alți oficiali de rang înalt ai administrației desfășoară o campanie diplomatică pentru a „izola Curtea Penală Internațională și a se asigura că aceasta nu poate viza cetățeni americani”.

În cadrul acestui demers, statele care cooperează cu autoritățile americane, găzduiesc baze militare ale SUA sau beneficiază de garanțiile de securitate oferite de Washington sunt îndemnate să respingă autoritatea Curții de a investiga și urmări penal oficiali și militari americani.

Curtea Penală Internațională a fost înființată în 2002 pentru a investiga și judeca crime de război, genocidul și crimele împotriva umanității, intervenind în situațiile în care statele membre nu pot sau nu doresc să desfășoare anchete proprii. Statele Unite nu au recunoscut niciodată autoritatea Instanței.

Conflictul dintre Washington și CPI s-a agravat după realegerea lui Donald Trump din noiembrie 2024, când Curtea a emis un mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, un apropiat al președintelui american.

Oficialul Departamentului de Stat a subliniat că administrația americană va urmări cu atenție care dintre state se vor alătura demersului Washingtonului împotriva a ceea ce a descris drept „o amenințare la adresa americanilor dispuși să își riște viața pentru a-i proteja pe alții”.