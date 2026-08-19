 Trump a pierdut aproape tot. Cum rămâne cu fanii "MAGA" din România? | adevarul.ro
search
Miercuri, 19 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump a pierdut aproape tot. Cum rămâne cu fanii "MAGA" din România?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele Americii, Donald Trump, nu mai face exerciții militare cu aliatul său, Coreea de Sud, țara pe care chiar America a creat-o. Trump justifică prin faptul că are relații bune și nu vrea să îl supere prea tare pe dictatorul Coreei de Nord, Kim Jong Un, și pe regimul său criminal. Spune că Coreea de Nord nu deranjează interesele SUA și e respectuoasă.

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

E vorba de Coreea de Nord, căreia Trump i-a permis să își facă arme nucleare deși promisese că nu o va lăsa. E vorba de Kim Jong Un pe care Trump l-a propulsat pe scena mondială pentru că s-a întâlnit cu el ca de la egal la egal. Coreea de Nord este astăzi prezentă cu trupe în războiul împotriva Ucrainei, alături de rusia, pe sol european. Coreea de Nord luptă astăzi alături de rusia, în Europa, împotriva Europei. Iar Trump consideră că aceasta nu deranjează SUA cu nimic. 

De ce? Pentru că Coreea de Sud nu a venit alături de SUA într-o aventură războinică nebună în Iran, unde SUA a pierdut și nu reușește să se impună. Dar ce a rezolvat totuși America prin loviturile din Iran? A produs creșterea dramatică a prețului la petrol, care lovește puternic în Europa dar ajută la fel de puternic economia rusească, tocmai atunci când visteriile de la Kremlin aveau mai mare nevoie de bani. 

Deci Trump nu are nicio problemă cu cei care atacă Ucraina, invadatori veniți tocmai din Coreea de Nord, nu mai dă rachete Patriot Ucrainei să se apere de loviturile ruse, s-a dus cu toată forța în Iran și a pierdut, dar a ajutat astfel rusia și a lovit economia Europei.

Și… mai știți Siria în privința căreia unii se bucurau că Trump a reușit să dea jos regimul marionetă al rușilor și cum că acum rusia nu mai are bază militară acolo? Din păcate, acum câteva zile, noua Sirie tocmai a făcut acord cu rusia pentru prelungirea folosirii bazei militare rusești din Mediterană. 

Între timp, Trump zdruncină NATO și alianțele americane în Asia, arătându-le partenerilor că nu se mai pot baza pe SUA. S-a arătat dispus să dea pe tavă inamicilor atât Europa, cât și Coreea de Sud, Japonia și Taiwan. A vrut chiar să ia teritorii de la aliații săi, respectiv Groenlanda de la Danemarca și Europa! Cine se bucură? rușii și chinezii. Iar acum se vorbește tot mai mult de reducerea trupelor SUA din Europa. 

Trump a pierdut tot ce a putut. A pierdut în mandatul trecut în fața Coreei de Nord, care a ajuns credibilă pe plan internațional și a dobândit arme nucleare, a pierdut în Iran reușind totodată să crească costul de viață pentru toată America și Europa și să ajute bugetul de stat al rușilor, a pierdut Groenlanda pe care a promis că o ia, a pierdut încrederea aliaților din Europa și din Asia, iar în America a pierdut economic, pentru că discrepanțele economice nu s-au rezolvat ci s-au adâncit.

Iar în alte țări a pierdut de asemenea pe unde a pus mâna. A pierdut în România punând mâna pe georgescu și pe aur, împotriva statului român, a pierdut în Germania unde a susținut AFD și a pierdut în Ungaria unde a pus mână și l-a susținut cu toată forța pe Viktor Orban. Toate acestea sunt o rușine pentru SUA. 

Trump vorbește doar de bani. Totul e pe bani. Aceasta transformă SUA într-o țară mică, săracă, limitată de un buget, care nu mai are ambiții geopolitice și doar lasă locul altora. Chinezii sau rușii sunt bucuroși nevoie mare să ajungă cu armata în alte țări, fără să ceară bani pentru asta. Cum ar fi ca rusia să ceară bani Siriei pentru că ține bazele militare acolo? Rușii și-ar face baze militare si la noi, fără sa ne ceara bani. Trump uită că economia americană se bazează pe folosirea internațională a dolarului, care le permite să întrețină un deficit uriaș. Iar dolarul internațional se bazează pe proiectarea forței militare americane în lume. Dacă Trump retrage armatele, se va retrage și dolarul. Iar cu el, toată economia SUA. Tot armatele SUA sunt cele care deschid ușa și protejează interesele companiilor americane. Când armatele vor pleca, nici contractele pentru companii americane nu vor mai fi. 

Sigur, Trump nu a putut să întoarcă totul cu susul în jos. E limitat de un sistem și de o America care sperăm că mai are anticorpi. Dar face tot ce poate în detrimentul SUA și în interesul rușilor și chinezilor. 

Puterea lui Trump se va termina. Mai curând decât mai târziu. America are capacitatea de a se regenera și de a dăinui. În noiembrie 2026 probabil că Trump va pierde majoritatea în Congres. În final, America va reveni la normalitate. 

Dar cei din România care au vrut să vă își construiască legitimitatea pe o ideologie străină, care s-au pozat jenant cu șepci “MAGA”, pe ei îi mai recuperează cineva?  Cei care nu au protestat când SUA ne-a scos jenant din Visa Vaiwer, când l-a susținut pe georgescu și și a introdus strategia de apărare că vrea să dezmembreze Uniunea Europeană? Cei care au aruncat cu mizerie în familia europeană sperând că îi pun americanii pe undeva? Cei care se uită peste ocean pentru legitimitate în România, cred ei că îi mai bagă cineva în seamă din SUA când se întorc la putere democrații sau măcar republicanii normali? 

Relațiile bune cu SUA sunt critice pentru România și am tot respectul pentru cei care fac tot ce e posibil, dar demn, pentru a menține trupele americane aici și pentru a trage de timp până când Trump pleacă. Dar ceilalți care se ploconesc fără demnitate în fața Washingtonului, precum Daniel Băluță de la PSD sau președintele Nicușor Dan, mai mult strică decât fac bine relației româno-americane. Relația româno-americană e bazată și pe valori comune, iar lingușitorii MAGA din România au demonstrat că nu au valori. 

Mai multe de la Adrian Băzăvan

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
digi24.ro
image
Italia introduce un nou sistem de taxare pe autostrăzi. Șoferii neatenți riscă amenzi de 344 de euro
stirileprotv.ro
image
Mihai Tudose anunță că Nicușor Dan va desemna un premier la 1 septembrie. Fostul prim-ministru propune un program politic cu care ar trebui să fie de acord toate partidele politice
gandul.ro
image
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
mediafax.ro
image
Iubita lui David Popovici, declarație inedită de dragoste pentru campion. Mesajul l-a impresionat inclusiv pe Smiley
fanatik.ro
image
Apocalipsa din Parcul Tei: complexul de distracții abandonat, bănci vandalizate, munți de gunoaie, pontoane devastate. Pericol iminent de tragedii!
libertatea.ro
image
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
A căzut de la 70 de metri și a murit, la doar 34 de ani. Familia cere despăgubiri de 5.000.000 € din partea statului
digisport.ro
image
Atracție neașteptată în Dolomiți: sute de turiști stau la coadă la 2.300 de metri pentru o gogoașă cu cremă
click.ro
image
Pensionara care a câștigat cel mai mare premiu la Loto 6/49 și-a ridicat banii. "Este o minune care mi-ar putea salva viaţa"
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Paradisul sălbatic din România la care turiştii se întorc an de an. Rar mai găseşti loc liber în weekend
observatornews.ro
image
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
cancan.ro
image
Casa de pensii schimbă data la care va livra pensia pe card în septembrie. Care e motivul?
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
prosport.ro
image
Piața muncii încetinește în România. Unde se mai fac angajări și ce domenii au cele mai multe locuri de muncă vacante
playtech.ro
image
Șumudică vrea să dea o dublă lovitură la CFR: un jucător lui Rădoi și un super fotbalist de la Galatasaray. Exclusiv
fanatik.ro
image
Implicarea PSD în cazul Fritz: „Avem, în două luni, intervenții decisive ale justiției sau ale CCR în privința situației politice”
ziare.com
image
Wladimir Klitschko a ”rupt” tăcerea! Hayden Panettiere a murit la 36 de ani: ”Mă voi asigura că fiica noastră își amintește”
digisport.ro
image
Horoscop joi, 20 august 2026. Fecioarele, în fața unor alegeri importante. Ce se întâmplă cu Vărsătorii?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunnţ-şoc de la Guvern. Se îngheaţă pensii, salarii, ajutoare sociale!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Zelenski de la cine se aștepta mai puțin! Cel mai mare susținător i-a devenit dușman și îl vrea jos
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei?
click.ro
image
Adevărul șocant despre acordul prenupțial dintre Cristiano Ronaldo și proaspăta sa soție, Georgina Rodriguez
click.ro
image
Vedeta PRO Tv care și-a pierdut părinții răpuși de cancer, unul după altul: „Au murit amândoi sub ochii mei”
click.ro
prințesa Margaret sursa GettyImages jpg
Participa la ”orgii sexuale de proporții aproape biblice!” Prințesa și-a înșelat soțul dezmățat cu un actor celebru, la fel de afemeiat
okmagazine.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Un trebuchet folosit în timpul asediului orașului Antiohia. Miniatură medievală (© Bibliothèque municipale de Lyon / Portail Biblissima)
Ucis de o teribilă armă medievală? Misterul scheletului cu 167 de fracturi, descoperit într-un castel scoțian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac”
image
Drama Nicoletei Voicu: „Sunt terorizată psihic de rudele părinților adoptivi”. Care e mărul discordiei?

OK! Magazine

image
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit