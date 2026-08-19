Trump a pierdut aproape tot. Cum rămâne cu fanii "MAGA" din România?

Președintele Americii, Donald Trump, nu mai face exerciții militare cu aliatul său, Coreea de Sud, țara pe care chiar America a creat-o. Trump justifică prin faptul că are relații bune și nu vrea să îl supere prea tare pe dictatorul Coreei de Nord, Kim Jong Un, și pe regimul său criminal. Spune că Coreea de Nord nu deranjează interesele SUA și e respectuoasă.

E vorba de Coreea de Nord, căreia Trump i-a permis să își facă arme nucleare deși promisese că nu o va lăsa. E vorba de Kim Jong Un pe care Trump l-a propulsat pe scena mondială pentru că s-a întâlnit cu el ca de la egal la egal. Coreea de Nord este astăzi prezentă cu trupe în războiul împotriva Ucrainei, alături de rusia, pe sol european. Coreea de Nord luptă astăzi alături de rusia, în Europa, împotriva Europei. Iar Trump consideră că aceasta nu deranjează SUA cu nimic.

De ce? Pentru că Coreea de Sud nu a venit alături de SUA într-o aventură războinică nebună în Iran, unde SUA a pierdut și nu reușește să se impună. Dar ce a rezolvat totuși America prin loviturile din Iran? A produs creșterea dramatică a prețului la petrol, care lovește puternic în Europa dar ajută la fel de puternic economia rusească, tocmai atunci când visteriile de la Kremlin aveau mai mare nevoie de bani.

Deci Trump nu are nicio problemă cu cei care atacă Ucraina, invadatori veniți tocmai din Coreea de Nord, nu mai dă rachete Patriot Ucrainei să se apere de loviturile ruse, s-a dus cu toată forța în Iran și a pierdut, dar a ajutat astfel rusia și a lovit economia Europei.

Și… mai știți Siria în privința căreia unii se bucurau că Trump a reușit să dea jos regimul marionetă al rușilor și cum că acum rusia nu mai are bază militară acolo? Din păcate, acum câteva zile, noua Sirie tocmai a făcut acord cu rusia pentru prelungirea folosirii bazei militare rusești din Mediterană.

Între timp, Trump zdruncină NATO și alianțele americane în Asia, arătându-le partenerilor că nu se mai pot baza pe SUA. S-a arătat dispus să dea pe tavă inamicilor atât Europa, cât și Coreea de Sud, Japonia și Taiwan. A vrut chiar să ia teritorii de la aliații săi, respectiv Groenlanda de la Danemarca și Europa! Cine se bucură? rușii și chinezii. Iar acum se vorbește tot mai mult de reducerea trupelor SUA din Europa.

Trump a pierdut tot ce a putut. A pierdut în mandatul trecut în fața Coreei de Nord, care a ajuns credibilă pe plan internațional și a dobândit arme nucleare, a pierdut în Iran reușind totodată să crească costul de viață pentru toată America și Europa și să ajute bugetul de stat al rușilor, a pierdut Groenlanda pe care a promis că o ia, a pierdut încrederea aliaților din Europa și din Asia, iar în America a pierdut economic, pentru că discrepanțele economice nu s-au rezolvat ci s-au adâncit.

Iar în alte țări a pierdut de asemenea pe unde a pus mâna. A pierdut în România punând mâna pe georgescu și pe aur, împotriva statului român, a pierdut în Germania unde a susținut AFD și a pierdut în Ungaria unde a pus mână și l-a susținut cu toată forța pe Viktor Orban. Toate acestea sunt o rușine pentru SUA.

Trump vorbește doar de bani. Totul e pe bani. Aceasta transformă SUA într-o țară mică, săracă, limitată de un buget, care nu mai are ambiții geopolitice și doar lasă locul altora. Chinezii sau rușii sunt bucuroși nevoie mare să ajungă cu armata în alte țări, fără să ceară bani pentru asta. Cum ar fi ca rusia să ceară bani Siriei pentru că ține bazele militare acolo? Rușii și-ar face baze militare si la noi, fără sa ne ceara bani. Trump uită că economia americană se bazează pe folosirea internațională a dolarului, care le permite să întrețină un deficit uriaș. Iar dolarul internațional se bazează pe proiectarea forței militare americane în lume. Dacă Trump retrage armatele, se va retrage și dolarul. Iar cu el, toată economia SUA. Tot armatele SUA sunt cele care deschid ușa și protejează interesele companiilor americane. Când armatele vor pleca, nici contractele pentru companii americane nu vor mai fi.

Sigur, Trump nu a putut să întoarcă totul cu susul în jos. E limitat de un sistem și de o America care sperăm că mai are anticorpi. Dar face tot ce poate în detrimentul SUA și în interesul rușilor și chinezilor.

Puterea lui Trump se va termina. Mai curând decât mai târziu. America are capacitatea de a se regenera și de a dăinui. În noiembrie 2026 probabil că Trump va pierde majoritatea în Congres. În final, America va reveni la normalitate.

Dar cei din România care au vrut să vă își construiască legitimitatea pe o ideologie străină, care s-au pozat jenant cu șepci “MAGA”, pe ei îi mai recuperează cineva? Cei care nu au protestat când SUA ne-a scos jenant din Visa Vaiwer, când l-a susținut pe georgescu și și a introdus strategia de apărare că vrea să dezmembreze Uniunea Europeană? Cei care au aruncat cu mizerie în familia europeană sperând că îi pun americanii pe undeva? Cei care se uită peste ocean pentru legitimitate în România, cred ei că îi mai bagă cineva în seamă din SUA când se întorc la putere democrații sau măcar republicanii normali?

Relațiile bune cu SUA sunt critice pentru România și am tot respectul pentru cei care fac tot ce e posibil, dar demn, pentru a menține trupele americane aici și pentru a trage de timp până când Trump pleacă. Dar ceilalți care se ploconesc fără demnitate în fața Washingtonului, precum Daniel Băluță de la PSD sau președintele Nicușor Dan, mai mult strică decât fac bine relației româno-americane. Relația româno-americană e bazată și pe valori comune, iar lingușitorii MAGA din România au demonstrat că nu au valori.