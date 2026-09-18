New Balance dă în judecată Decathlon pentru litera "N"

Producătorul american de echipamente sportive New Balance a dat în judecată Decathlon America, susținând că logo-ul folosit pe anumite modele de pantofi de alergare Kiprun seamănă prea mult cu celebra literă „N” utilizată de New Balance, informează JURIDICE.ro.

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Procesul a fost deschis marți, 15 septembrie, la o instanță federală din Massachusetts. New Balance afirmă că semnul aplicat pe pantofii Decathlon, descris ca un „K” inversat, poate crea confuzie în rândul cumpărătorilor.

Compania americană arată că folosește logo-ul „N” pe încălțăminte încă din anii 1970. În cererea depusă la instanță, aceasta invocă inclusiv comparații făcute de utilizatori pe rețelele sociale între simbolul Kiprun și propriul său semn distinctiv.

Decathlon vinde pantofii Kiprun în Statele Unite prin magazinul online și prin comercianți terți. New Balance cere instanței să oblige compania să înceteze folosirea logo-ului contestat și solicită despăgubiri, fără a preciza valoarea acestora.