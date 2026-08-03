 Statele Unite au intervenit în comun cu Japonia pentru a susține yenul. O intervenție fără precedent în ultimele decenii | adevarul.ro
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Statele Unite au intervenit în comun cu Japonia pentru a susține yenul. O intervenție fără precedent în ultimele decenii

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Președintele american Donald Trump a confirmat duminică faptul că Statele Unite au intervenit în comun cu Japonia pentru a susține yenul, descriind gestul drept un „semnal de prietenie” care va aduce beneficii financiare atât economiei americane, cât și celei mondiale.

SUA ajuta uenul
Trezoreria americană ajută moneda japoneză

Financial Times relatase vineri că Trezoreria SUA a intervenit împreună cu Japonia pentru a sprijini moneda niponă, pentru prima dată în aproape trei decenii.

Întrebat la bordul avionului prezidențial Air Force One de ce Washingtonul a decis să sprijine moneda japoneză, Trump a răspuns: „Pentru că avem o relație bună cu Japonia.”

Președintele a susținut că Statele Unite vor obține „un beneficiu financiar” de pe urma acestei măsuri și că aceasta „este bună și pentru economia mondială”, însă a subliniat că motivația principală a fost alta: „A fost, mai presus de orice, un semnal de prietenie.”

„Suntem foarte puternici — foarte, foarte puternici din punct de vedere financiar. Ei au un yen în scădere și au vrut puțin ajutor. Iar noi suntem mereu alături de Japonia. Japonia s-a comportat foarte bine cu noi, cu excepția, desigur, a atacului de la Pearl Harbor”, a declarat președintele american.

Vânzare de euro pentru cumpărarea de yeni

Potrivit Financial Times, care citează surse apropiate dosarului, Rezerva Federală din New York a făcut vineri un pas neobișnuit, vânzând euro pentru a cumpăra yeni în numele Trezoreriei americane.

Intervenția a survenit după ce yenul a coborât luna trecută la 163,24 unități pentru un dolar, cel mai slab nivel din 1986, pe fondul dobânzilor americane mai ridicate, al creșterii prețului petrolului și al ieșirilor persistente de capital care au pus presiune pe moneda japoneză.

Confirmarea de la Tokyo

La Tokyo, ministrul japonez de Finanțe, Satsuki Katayama, a confirmat de asemenea intervenția comună, precizând că ministerul „a cumpărat yeni vineri, în coordonare cu Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite.”

„Această acțiune comună... a contracarat volatilitatea excesivă și mișcările dezordonate ale yenului japonez din ultimele luni”, a declarat oficialul într-un comunicat, adăugând: „Nu vom ezita să realizăm noi intervenții comune.”

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a transmis un mesaj similar pe platforma X, arătând că acțiunile coordonate pe piața valutară de vineri au contracarat mișcările dezordonate ale yenului. El a precizat că Washingtonul „nu va ezita să participe la noi intervenții comune”, invocând securitatea economică și alianța americano-japoneză printre motivele acestei decizii.

Yenul, în revenire accelerată

Decizia Washingtonului a venit după ce yenul și-a revenit puternic săptămâna trecută, alimentând speculațiile potrivit cărora autoritățile japoneze ar fi intervenit deja separat pe piețele valutare.

Analiștii citați de Financial Times estimează că intervenția Japoniei ar putea fi ajuns la aproximativ 8,45 trilioane de yeni (52,8 miliarde de dolari). Cotidianul economic Nikkei a avansat o sumă mai redusă, între 6 și 7 trilioane de yeni.

Potrivit Financial Times, este vorba despre primul efort coordonat americano-japonez de susținere a yenului din 1998 până în prezent.

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