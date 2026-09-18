 Seat, prima victimă europeană a ascensiunii chineze în industria auto. Volkswagen ar putea renunța din 2030 la marca spaniolă | adevarul.ro
search
Vineri, 18 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Seat, prima victimă europeană a ascensiunii chineze în industria auto. Volkswagen ar putea renunța din 2030 la marca spaniolă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Seat, brandul spaniol aflat în portofoliul Volkswagen din 1986, se află în pragul dispariției, în contextul în care grupul german își restructurează operațiunile și își concentrează investițiile pe mărcile cu performanțe mai bune. Experții consideră că Seat ar putea deveni primul mare brand auto european care dispare în urma ascensiunii accelerate a producătorilor chinezi.

image
Foto: FB arhivă SEAT Automóviles Galindo

Volkswagen a anunțat recent că viitorul mărcii Seat „dincolo de actualul ciclu de producție este încă evaluat”, iar scenariile posibile după 2030 includ încetarea dezvoltării de noi modele, potrivit Reuters.  

Surse apropiate discuțiilor spuncă toate viitoarele produse vor fi direcționate către Cupra, marca sportivă lansată în 2018, care a depășit Seat în vânzări anul trecut și se concentrează pe electrificare.

„Nu vrem să menținem două nume de brand”, a declarat, sub protecția anonimatului,  o persoană implicată în proces,

Seat nu a mai lansat modele noi de ani buni

Seat nu a lansat niciun model nou în ultimii patru ani, o absență dificil de susținut într-o industrie în care ritmul lansărilor este esențial pentru supraviețuire. În 2025, marca a reprezentat mai puțin de 3% din livrările globale ale Volkswagen. În contrast, Cupra oferă deja trei modele electrice, inclusiv Raval, considerat un „game changer” de conducerea companiei.

Seat nu are în plan modele electrice, iar oficialii au recunoscut că brandul nu poate justifica investițiile necesare pentru un program EV. Liderii sindicali avertizează că dispariția mărcii ar putea afecta locurile de muncă din Spania.

Presiunea producătorilor chinezi și consolidarea industriei

Volkswagen trece printr-o restructurare amplă, cu reduceri de costuri și reorganizarea portofoliului, pe fondul scăderii vânzărilor în China și al investițiilor masive necesare pentru tranziția la vehicule electrice. Analizele de profil arată că producătorii chinezi, precum BYD, SAIC și Geely, au câștigat o parte semnificativă din piața pierdută de producătorii europeni în ultimii ani, intensificând competiția și presiunea asupra mărcilor mai slabe.

Între 2019 și 2025, vânzările cumulate ale producătorilor europeni, americani, japonezi și sud-coreeni au scăzut cu 12,6 milioane de vehicule, aproape jumătate din declin fiind în Europa.

Volkswagen nu este singurul grup care își reevaluează portofoliul. Stellantis își concentrează resursele pe doar patru dintre cele 14 mărci ale sale, iar Nissan și Jaguar Land Rover au anunțat restructurări și reduceri de capacitate.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce a răspuns George Simion, întrebat dacă s-a întâlnit cu Nicușor Dan la Vila Lac
digi24.ro
image
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Siegfried Mureșan e ca iarna. I-a luat pe toți prin surprindere!
gandul.ro
image
Presa maghiară, despre Mureșan premier: „Nu are majoritate”. Ce scenariu vede pentru România
mediafax.ro
image
Marius Baciu, ultimul meci la FCSB: Antrenorul ar putea pleca chiar dacă învinge U Craiova
fanatik.ro
image
Ce se va întâmpla dacă Guvernul Mureșan este respins: „E posibil să asistăm la un circ în care Grindeanu e foarte supărat acum, dar scenariul e deja scris”
libertatea.ro
image
Cine e Siegfried Mureşan, a treia propunere de premier a președintelui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
A spus "sunt rus şi îmi susţin patria" și imediat a primit INTERZIS într-o țară din Europa
digisport.ro
image
Schimbare bruscă a vremii în România. Vin ploi, vânt puternic și ninsori la munte
click.ro
image
O sportivă Hyrox a avut diaree în timpul cursei, a continuat proba şi a şi câştigat-o. Apoi şi-a cerut scuze: "Trebuia să aleg altfel"
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Vortexul polar dă vremea peste cap în următoarele zile. Frig, lapoviță şi ninsori, dar surpriza vine după
observatornews.ro
image
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
cancan.ro
image
Cum poți ieși la pensie fără penalizare la 60 de ani și după 35 ani contributivi? Poți munci în continuare?
newsweek.ro
image
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
prosport.ro
image
Averea fabuloasă pe care o are Siegfried Mureșan. Cum a ajuns de la Bundestag și Bruxelles, la funcția de premier desemnat
playtech.ro
image
Adrian Ilie, proiect la Brașov: 5 milioane de euro pe an de la un fond de investiții pentru academie și promovare
fanatik.ro
image
Problemele ciobanilor, explicate de un fermier: ”Vina e a lui Bolojan, că a tăiat bugetele ANSVSA. Cred că oieritul românesc pur și simplu va dispărea”
ziare.com
image
FCSB și-a ales noul antrenor
digisport.ro
image
Copil român de 9 ani, prins la volanul unei mașini de lux. Tatăl său îl învăța să conducă în plin trafic
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
GATA! Nicuşor Dan a semnat decretul!
romaniatv.net
image
Femeia din spatele lui Siegfried Mureșan. Cu ce se ocupă soția lui, Cătălina Manea Foto
mediaflux.ro
image
Ce se află în meniul cafenelei deschise, ieri, de Dan și Diana Șucu
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor da lovitura vieții lor în acest weekend. Universul le surâde și le deschide uși neașteptate
click.ro
image
O elevă de 13 ani din Iași s-a sinucis. Ce mister ascunde gestul fetei, premiantă și implicată în viața școlii: „Nimeni nu bănuia nimic”
click.ro
image
Raluka, apariție spectaculoasă în vacanță. Artista a renunțat la machiaj și a publicat o fotografie rară cu iubitul
click.ro
Cleopatra foto profimedia 0547982946 jpg
„Gură aurită”, porecla primită de regina care devenise neîntrecută în abilitatea de-a oferi plăcere bărbaților
okmagazine.ro
filmul The Battle Of Austerlitz despre Pauline Bonaparte foto profimedia 0418529902 jpg
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”
okmagazine.ro
Opera de artă a zăcut neobservată în grădina unei familii (stânga) mai bine de 70 de ani, până când a fost curățată
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Femeile născute între 1966 și 1996 ar putea preveni cancerul de sân renunțând la două obiceiuri frecvente
image
Cele 3 zodii care vor da lovitura vieții lor în acest weekend. Universul le surâde și le deschide uși neașteptate

OK! Magazine

image
„Nimfomană chiar și în public”. Prințesa care trăia numai pentru plăcere purta rochii transparente, care-i expuneau „atuurile naturale”