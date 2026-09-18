Seat, prima victimă europeană a ascensiunii chineze în industria auto. Volkswagen ar putea renunța din 2030 la marca spaniolă

Seat, brandul spaniol aflat în portofoliul Volkswagen din 1986, se află în pragul dispariției, în contextul în care grupul german își restructurează operațiunile și își concentrează investițiile pe mărcile cu performanțe mai bune. Experții consideră că Seat ar putea deveni primul mare brand auto european care dispare în urma ascensiunii accelerate a producătorilor chinezi.

Foto: FB arhivă SEAT Automóviles Galindo

Volkswagen a anunțat recent că viitorul mărcii Seat „dincolo de actualul ciclu de producție este încă evaluat”, iar scenariile posibile după 2030 includ încetarea dezvoltării de noi modele, potrivit Reuters.

Surse apropiate discuțiilor spuncă toate viitoarele produse vor fi direcționate către Cupra, marca sportivă lansată în 2018, care a depășit Seat în vânzări anul trecut și se concentrează pe electrificare.

„Nu vrem să menținem două nume de brand”, a declarat, sub protecția anonimatului, o persoană implicată în proces,

Seat nu a mai lansat modele noi de ani buni

Seat nu a lansat niciun model nou în ultimii patru ani, o absență dificil de susținut într-o industrie în care ritmul lansărilor este esențial pentru supraviețuire. În 2025, marca a reprezentat mai puțin de 3% din livrările globale ale Volkswagen. În contrast, Cupra oferă deja trei modele electrice, inclusiv Raval, considerat un „game changer” de conducerea companiei.

Seat nu are în plan modele electrice, iar oficialii au recunoscut că brandul nu poate justifica investițiile necesare pentru un program EV. Liderii sindicali avertizează că dispariția mărcii ar putea afecta locurile de muncă din Spania.

Presiunea producătorilor chinezi și consolidarea industriei

Volkswagen trece printr-o restructurare amplă, cu reduceri de costuri și reorganizarea portofoliului, pe fondul scăderii vânzărilor în China și al investițiilor masive necesare pentru tranziția la vehicule electrice. Analizele de profil arată că producătorii chinezi, precum BYD, SAIC și Geely, au câștigat o parte semnificativă din piața pierdută de producătorii europeni în ultimii ani, intensificând competiția și presiunea asupra mărcilor mai slabe.

Între 2019 și 2025, vânzările cumulate ale producătorilor europeni, americani, japonezi și sud-coreeni au scăzut cu 12,6 milioane de vehicule, aproape jumătate din declin fiind în Europa.

Volkswagen nu este singurul grup care își reevaluează portofoliul. Stellantis își concentrează resursele pe doar patru dintre cele 14 mărci ale sale, iar Nissan și Jaguar Land Rover au anunțat restructurări și reduceri de capacitate.