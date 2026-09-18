Un individ a urcat pe acoperișul halei din Brașov folosind scara de incendiu, înainte ca întreaga clădire să fie cuprinsă de flăcări, luni, 14 septembrie. Incendiul a afectat aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Potrivit site-ului local Newsbv, în urma incendiului au fost afectate două service-uri auto, o stație ITP și o spălătorie.

În imaginile obținute de site-ul citat se poate observa cum individul se deplasează către acoperișul halei și urcă folosind scara de incendiu la ora 02:50. Câteva minute mai târziu, pe la ora 03:00, poate fi văzut cum părăsește incinta.

Din imaginile video nu rezultă, însă, cauza exploziei și nici dacă există vreo legătură între persoana surprinsă pe acoperiș și producerea incendiului. Stabilirea cauzelor și a eventualelor împrejurări care au dus la izbucnirea focului revine autorităților competente.

Dimensiunea suprafeței afectate și prezența mai multor spații cu destinații auto au făcut ca intervenția pompierilor să fie una complexă.

Potrivit Radio România, la faţa locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară şi un echipaj SMURD.

Pompierii au acţionat atât pentru localizarea şi lichidarea incendiului, cât şi pentru protejarea construcţiilor învecinate, având în vedere pericolul de propagare a flăcărilor la imobilele din apropiere

Nu s-au înregistrat victime, a precizat sursa citată. Cauza izbucnirii incendiului este în curs de stabilire.