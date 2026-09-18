Rutte îndeamnă Europa să se pregătească pentru cea mai dificilă situație de securitate dintr-o generație

Secretarul general al NATO a cerut Europei să își consolideze forța militară, pe fondul amenințării venite din partea Rusiei și al provocărilor globale de securitate.

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NATO are nevoie de „mai multă Marea Britanie” și de „mai multă Europă” pentru a face față celei mai periculoase situații de securitate cu care s-a confruntat Occidentul în ultima generație. Declarația aparține secretarului general al alianței militare, din care fac parte 32 de state, și a fost făcută miercuri, în timpul unei vizite în Regatul Unit, potrivit publicației The Guardian.

Mark Rutte a lăudat Marea Britanie pentru angajamentul de a-și majora cheltuielile de apărare, în conformitate cu cerințele Statelor Unite, după o întrevedere cu premierul Andy Burnham, dar a subliniat că eforturile militare și financiare trebuie să continue.

„Este extrem de important ca forțele voastre armate să continue să ofere NATO capacitatea militară de care alianța are nevoie”, a declarat Rutte, în cadrul unui discurs susținut în fața unui public de experți la Ditchley Park, în Oxfordshire, reședința de la țară folosită în timpul războiului de Winston Churchill.

Apel adresat Marii Britanii

În esență, a fost un apel adresat Marii Britanii de a avansa spre obiectivul stabilit pentru întreaga alianță, la cererea lui Donald Trump, alocarea a 3,5% din PIB pentru apărare, până în 2035. În termeni reali, este vorba despre aproximativ 30 de miliarde de lire sterline, sumă care ar urma să fie obținută prin creșteri de taxe, împrumuturi suplimentare sau reducerea altor cheltuieli bugetare.

Deocamdată, Marea Britanie a prevăzut în buget doar o creștere a cheltuielilor pentru apărare până la 2,7% din PIB, până la finalul deceniului viitor. Din cauza dificultăților financiare pe termen scurt, armatei i s-a cerut ca, până la finalul anului, să renunțe la exercițiile militare considerate neesențiale.

John Healey a demisionat, în luna iunie, din funcția de ministru al apărării în guvernul lui Keir Starmer, după ce premierul de atunci a refuzat să își asume angajamentul de a crește cheltuielile pentru apărare la 3% din PIB până în 2030, considerând că acest lucru ar necesita o majorare prea abruptă a finanțării în deceniul următor.

Healey nu și-a reînnoit însă angajamentul față de acest obiectiv intermediar atunci când, o lună mai târziu, Burnham l-a numit cancelar al trezoreriei. Acest lucru a ridicat semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca noul guvern să amâne majorarea substanțială a cheltuielilor de apărare pentru perioada de după viitoarele alegeri.

Rutte a declarat că, în cadrul întrevederii cu Burnham, desfășurate mai devreme, miercuri, la un parc științific și de afaceri din Oxford, au discutat despre angajamentele Marii Britanii față de NATO, fără însă a oferi detalii suplimentare. A fost prima întâlnire față în față dintre cei doi oficiali. Înaintea întrevederii, Burnham a subliniat că angajamentul Marii Britanii față de NATO și față de obligațiile sale în cadrul alianței nu s-a schimbat niciodată.

Secretarul general al NATO, fost premier al Țărilor de Jos, a declarat că, până la revenirea lui Trump la Casa Albă, mulți europeni operau pe baza unei „presupuneri naive”, potrivit căreia Statele Unite „vor asigura mereu cea mai mare parte a forței militare și vor plăti nota de plată, indiferent de ce s-ar întâmpla”.

În schimb, Rutte a amintit că, la summitul de la Haga, din 2025, Marea Britanie și celelalte state membre ale alianței au convenit să își majoreze propriile cheltuieli de apărare la nivelul celor ale SUA, ca răspuns la cererea lui Trump ca Europa să își asume un rol de conducere în apărarea continentului.

NATO „se confruntă cu cel mai periculos și mai complex mediu de securitate dintr-o generație”

„Avem nevoie de mai multă Marea Britanie și de mai multă Europă în cadrul alianței”, a spus Rutte, în condițiile în care NATO „se confruntă cu cel mai periculos și mai complex mediu de securitate dintr-o generație”, pe fondul revenirii războaielor în Europa și Orientul Mijlociu, precum și al incertitudinii geopolitice tot mai ample.

Referindu-se la Rusia și la războiul acesteia împotriva Ucrainei, la terorism, la Iran și la schimbările tectonice din competiția geopolitică globală, Rutte a spus că Marea Britanie și Europa trebuie să investească mai mult în apărare, altfel „apărarea noastră colectivă nu va fi credibilă”.

Potrivit acestuia, Marea Britanie are „un rol central în construirea unei Europe mai puternice, în cadrul unui NATO mai puternic”. El a menționat, de asemenea, că țara cheltuiește miliarde de lire sterline pentru modernizarea forței de descurajare nucleară Trident, destinată apărării statelor membre NATO.

Marea Britanie își modernizează, de asemenea, treptat forțele armate convenționale. În același timp, în privința volumului total al cheltuielilor de apărare - indicator la care ocupa, de multă vreme, locul al doilea în cadrul alianței - țara a fost deja depășită de Germania. Se estimează că, până în 2029, bugetul militar al Berlinului îl va depăși de două ori pe cel britanic.

Rutte a mai spus că Marea Britanie „conduce răspunsul” la campania rusă de provocări și sabotaje din Europa și este „un prieten de nădejde al Ucrainei”. Anual, Marea Britanie cheltuiește 3 miliarde de lire sterline pentru a sprijini Ucraina cu armament.