Lotul final pentru Liga Națiunilor: Hagi a ales cine merge la „luptă” sub tricolor. A lăsat acasă multe vedete din Superliga

Gică Hagi a definitivat lotul României pentru prima serie de meciuri oficiale de la revenirea sa pe banca naționalei. Tricolorii vor avea un program încărcat între 25 septembrie și 5 octombrie, perioadă în care sunt programate patru partide în Liga Națiunilor.

Gică Hagi a definitivat lotul României Foto: EPA

Selecționerul a pregătit câteva convocări care au atras atenția, începând cu postul de portar. Toți cei trei goalkeeperi chemați la lot evoluează în afara României: Ionuț Radu, Otto Hindrich și Valentin Cojocaru. Astfel, Ștefan Târnovanu și Laurențiu Popescu, prezențe obișnuite la acțiunile precedente ale naționalei, nu se regăsesc de această dată pe lista lui Hagi, conform FRF.

Și în compartimentul ofensiv au apărut absențe importante. Alexandru Dobre, Ștefan Baiaram și David Miculescu nu au primit convocarea pentru această acțiune. În schimb, selecționerul a mizat pe Denis Drăguș și Olimpiu Moruțan pentru soluțiile din atac.

Drăguș este, de altfel, singurul fotbalist de la FCSB inclus în lotul pentru cele patru meciuri. Deciziile lui Hagi conturează astfel un lot cu mai multe noutăți față de acțiunile anterioare, înaintea revenirii sale în meciurile oficiale ale naționalei.

Programul României în Liga Națiunilor

Suedia vs. România: 25 septembrie, ora 21.45;

România vs. Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie, ora 21.45;

Polonia vs. România: 2 octombrie, ora 21.45;

România vs. Suedia: 5 octombrie, ora 21.45.

Selecționerul Gică Hagi Foto: FRF

Gică Hagi a anunțat lotul României pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7).