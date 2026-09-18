Liderii PNL se așteptau la Nazare, dar s-au trezit cu Mureșan. Acum vor anticipate SURSE

Liberalii erau convinși că președintele Nicușor Dan îl va desemna premier pe Alexandru Nazare și se pregăteau să negocieze un vot pentru instalarea Guvernului, susțin surse politice pentru „Adevărul”. Nominalizarea lui Siegfried Mureșan a luat partidul prin surprindere. Liderii PNL sunt conștienți că Mureșan nu are nicio șansă de a strânge o majoritate parlamentară, prin urmare calculează următorul pas: vor cere în cor alegeri anticipate, susțin sursele citate.

Ilie Bolojan și Alexandru Nazare Foto: Facebook Guvernul României

Alexandru Nazare era numele așteptat de PNL pentru funcția de prim-ministru. La partid, liberalii chiar pregătiseră câteva condiții legate de deficitul bugetar astfel încât să voteze învestirea unui guvern cu puteri depline. Însă președintele Nicușor Dan le-a dat planurile peste cap.

Șeful statului l-a desemnat premier pe liberalul Siegfried Mureșan, propunerea blocului PNL-USR-UDMR. Deși e susținut de trei partide, misiunea lui Mureșan e aproape imposibilă: mai are nevoie de 50 de voturi pentru a strânge o majoritate parlamentară.

Liderii PNL sunt de părere că președintele Nicușor Dan îl strânge cu ușa pe Ilie Bolojan prin desemnarea lui Mureșan. Explicația: cum Siegfried Mureșan nu poate strânge o majoritate parlamentară, președintele va face o nouă nominalizare din partea PSD, mai exact pe Sorin Grindeanu. Iar șeful statului se așteaptă ca PNL să voteze instalarea Guvernului Grindeanu, ca urmare a eșecului Mureșan.

În mod paradoxal, liberalii au perceput desemnarea lui Mureșan ca un nou act ostil din partea lui Nicușor Dan, deși eurodeputatul PNL a fost propunerea oficială a partidului pentru Palatul Victoria. De asemenea, liderii PNL sunt convinși că a existat o înțelegere prealabilă între Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, astfel încât propunerea Mureșan să fie făcută doar de ochii lumii, apoi PSD să primească șansa guvernării.

În consecință, liberalii așteaptă acum ca președintele Nicușor Dan să le ceară liderilor PSD să voteze pentru instalarea guvernului Mureșan. Însă PSD a respins deja acesta propunere. Ulterior, Ilie Bolojan îi va cere lui Sorin Grindeanu să accepte o rotativă guvernamentală: Siegfried Mureșan să conducă un guvern timp de un an, apoi PSD să vină la putere în 2028, în plin an electoral. Dar oferta pregătită de liberali are șanse mici să fie acceptată de PSD, care nu concepe să mai rămână în opoziție încă un an.

În ultimă fază, liberalii îi vor cere lui Siegfried Mureșan să meargă la votul din Parlament ca premier de sacrificiu, doar pentru a pune ulterior presiune pe Nicușor Dan. Liderii PNL vor refuza să voteze instalarea unui nou guvern și vor insista pentru alegeri anticipate, susțin sursele citate. Dar președintele Nicușor Dan nu e obligat să dizolve Parlamentul în cazul în care pică și varianta Mureșan. Șeful statului poate veni cu o nouă propunere de prin-ministru.

Amintim că președintele Nicușor Dan a anunțat joi, la Palatul Cotroceni, că l-a propus pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a precizat că Mureșan este persoana care a primit cele mai multe voturi din partea formațiunilor politice consultate.

„Nu avem o majoritate conturată în ciuda acestor ore de discuții. Am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Această persoană este Siegfried Mureșan”, a declarat Nicușor Dan.