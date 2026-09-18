A renunțat la un contract de un milion de dolari pe masă ca să stea cu părinții

În sportul profesionist, un contract de peste un milion de dolari este genul de oportunitate pe care puțini ar refuza-o. Emma Meesseman a ales însă altceva: familia.

Emma Meesseman în acțiune pentru naționala Belgiei Foto: Profimedia

Belgianca de 33 de ani este una dintre cele mai valoroase baschetbaliste ale lumii. Are șapte Euroligi câștigate, un titlu WNBA, două titluri europene cu Belgia și o colecție impresionantă de premii MVP. În noul context salarial din WNBA, unde salariul mediu a crescut enorm, Meesseman ar fi putut obține în 2026 un contract de peste un milion de dolari. L’Équipe Magazine subliniază că ar fi fost o sumă mai mare decât câștigase în toate cele nouă sezoane petrecute anterior în liga americană.

Ea a preferat însă să rămână acasă.

Pierderea bunicului i-a schimbat prioritățile

Baschetbalista, care a jucat la Campionatul Mondial din septembrie în naționala Belgiei, a explicat că ultimii ani au făcut-o să privească altfel timpul. Și-a pierdut bunicul și a început să-și vadă părinții îmbătrânind. Ideea de a pleca patru luni în SUA doar pentru bani nu a mai avut aceeași atracție. Pentru Meesseman, riscul de a pierde momente imposibil de recuperat alături de cei dragi cântărea mai greu decât contractul.

Așa că vara ei a arătat surprinzător de normal pentru o superstară: camping în sudul Franței cu cea mai bună prietenă, plimbări cu bicicleta împreună cu familia și mult timp petrecut la Ypres, orașul natal. Locuiește chiar și acum în casa construită de străbunicii ei.

Una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii

Selecționerul Belgiei, Mike Thibault, o consideră printre primele cinci sau șase baschetbaliste ale planetei. În 2019 a devenit campioană WNBA cu Washington Mystics și a fost desemnată MVP-ul finalei. În Europa a câștigat deja de șapte ori Euroliga.

Cu toate acestea, notorietatea nu o fascinează. Are sub 100.000 de urmăritori pe Instagram, infinit mai puțini decât marile staruri americane, și spune că nu vrea să ajungă dependentă de telefon. Nici contractele publicitare nu reprezintă o obsesie pentru ea.

Într-o lume a sportului în care fiecare milion pare să conteze, Emma Meesseman a făcut o alegere neobișnuită: timpul cu oamenii pe care îi iubește valorează mai mult.