Tactică riscantă în Asia: Trump îl „curtează” pe Kim Jong Un, dar liderul nord-coreean este mai puternic ca niciodată

Donald Trump încearcă din nou să se apropie de Kim Jong Un, apelând la o strategie pe care a mai folosit-o în primul său mandat. Președintele american a anunţat reducerea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud şi s-a lăudat cu relația sa bună cu liderul nord-coreean.

1/2 Trump și Kim Jong Un la întâlnirea din 2019 FOTO AFP

Donald Trump revine la una dintre tacticile folosite în primul său mandat pentru a relansa dialogul cu Kim Jong Un: reducerea exercițiilor militare comune americane și sud-coreene. De această dată, însă, gestul vine într-un context mult mai complicat, pentru că, între timp, Coreea de Nord a devenit un adversar şi mai de temut.

Analiștii afirmă că, în prezent, Kim se bucură de un statut internațional mult mai puternic, fiind susținut de sprijinul crucial oferit de Rusia și China, precum și de o economie în creștere.

Trump a făcut primul pas duminică, 16 august, când a cerut reducerea exercițiilor militare comune cu Coreea de Sud și a invocat relația sa bună cu Kim Jong Un. După doar o zi, luni, 17 august președintele american a postat pe Truth un mesaj în care susţine că liderul nord-coreean a răspuns recentelor mesaje și a descris reacția drept „foarte pozitivă”, fără să ofere însă detalii.

Strategia sa de acum seamănă cu cea din primul mandat, din 2018, când Donald Trump a suspendat exercițiile militare după primul său summit cu Kim Jong Un și a prezentat măsura drept o concesie pentru reluarea negocierilor privind programul nuclear al Coreei de Nord. În anul următor, administrația americană a redus și alte exerciții militare, notează WSJ.

Numai că, spun analiştii, Kim Jong Un a devenit între timp un adversar mai puternic şi mai periculos. Coreea de Nord și-a mărit arsenalul nuclear și producția de rachete, iar trimiterea de militari în Rusia i-a oferit acces la experiență de luptă și la tehnologii noi. Sprijinul primit de la Moscova și Beijing a ajutat, de asemenea, economia nord-coreeană să crească, în ciuda sancțiunilor internaționale.

Până acum, Kim Jong Un nu a dat curs inițiativelor diplomatice ale lui Donald Trump de la revenirea acestuia la Casa Albă şi datorită faptului că sprijinul Rusiei îi reduce nevoia de a obține legitimitate printr-o nouă întâlnire cu președintele american.

Mesajele mieroase ale lui Donald Trump

În postările sale recente, Donald Trump a readus în discuție relația cu preşedintele nord-corean chiar înainte de începerea exercițiilor comune cu Coreea de Sud.

Sâmbătă, el a publicat pe rețelele sociale o fotografie de la întâlnirea avută cu liderul nord-coreean în 2019, la granița dintre cele două Corei, de altfel şi ultima întâlnire dintre cei doi înainte ca negocierile să intre în impas.

„În ciuda expresiei neprietenoase din această fotografie, există multe altele în care zâmbim. Eu și Kim Jong Un ne înțelegem FOARTE BINE!“, a scris Donald Trump.

Duminică, el a revenit cu un alt mesaj în care a criticat exercițiile militare americano-sud-coreene, pe care le-a descris drept costisitoare și provocatoare, și chiar i-a reproșat Coreei de Sud că nu a sprijinit Statele Unite în războiul cu Iranul.

După această postare, Seulul a anunțat, luni, că poartă discuții cu Washingtonul privind o eventuală contribuție la operațiunile din Iran.

Decizia lui Donald Trump trezeşte îngrijorări

Exercițiile comune, programate să dureze 11 zile, au început fără ca reducerea anunțată de Trump să fie vizibilă imediat. Guvernul sud-coreean a transmis că lucrează în continuare cu Statele Unite la desfășurarea lor și și-a exprimat speranța că „relația de prietenie“ dintre Trump și Kim va contribui la reluarea dialogului.

Declaraţia vine în contextul în care președintele sud-coreean Lee Jae Myung a susţinut încă de anul trecut reducerea amplorii acestor exerciții, tocmai pentru a crea condițiile unui dialog cu Phenianul, care să pună capăt tensiunilor dintre cele două Corei. Dialogul este însă momentan în impas, pentru că preşedintele Kim Jong Un a pus însă o condiție dificil de acceptat pentru Washington: Statele Unite trebuie să recunoască mai întâi Coreea de Nord drept stat nuclear.

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În Statele Unite, decizia lui Trump a provocat îngrijorări. Mark Montgomery, contraamiral american în rezervă și cercetător principal la Foundation for Defense of Democracies, consideră că reducerea exercițiilor slăbește capacitatea Washingtonului de a descuraja atât Coreea de Nord, cât și China.

„Aceasta a fost o greșeală în 2018 și este o greșeală și mai mare în 2026. Kim Jong Un este acum mai puternic datorită tehnologiei și echipamentelor pe care le-a primit din Rusia“, consideră acesta.

Războiul din Iran complică și mai mult situația

Pe de altă parte, războiul din Iran pune presiune suplimentară pe forțele americane și îi face pe unii aliați asiatici să se întrebe dacă Washingtonul mai are suficiente resurse pentru a răspunde simultan mai multor ameninţări din regiune.

Întrebări legitime, în contextul în care, după începerea conflictului din Orientul Mijlociu, Statele Unite au mutat din Coreea de Sud zeci de interceptoare de rachete și alte echipamente militare, potrivit The Wall Street Journal.

Acum, și portavionul american USS George Washington, cu baza în Pacific, se îndreaptă spre tot Orientul Mijlociu, unde urmează să îl înlocuiască pe USS Abraham Lincoln.

În tot acest timp, la Washington continuă discuțiile privind rezervele de muniție disponibile în cazul în care conflictul cu Iranul s-ar extinde. Casa Albă susține că armata americană dispune de suficiente resurse pentru orice operațiune, dar Donald Trump le cere deja aliaților din Asia să suporte o parte mai mare din costurile și responsabilitățile legate de securitatea regională.

Chun In-bum, general-locotenent sud-coreean în rezervă și fost comandant al forțelor speciale ale armatei Coreei de Sud, consideră că anunțul făcut în ultimul moment de Donald Trump cu privire la reducerea exerciţiilor militare comune ridică și o altă problemă: cât de previzibile mai sunt deciziile Washingtonului pentru aliații săi.

„Declarația lui Trump provoacă îngrijorări în rândul aliaților Statelor Unite din Asia cu privire la predictibilitatea angajamentelor americane în materie de securitate“, a afirmat acesta.

Legături strânse cu Rusia. Coreea de Nord a învățat din războiul din Ucraina

Coreea de Nord joacă un rol tot mai activ în conflictele internaționale, sprijinind deschis Rusia în invazia din Ucraina. Implicarea Phenianului în război i-a adus beneficii economice, militare și o valoroasă experiență pe câmpul de luptă.

Phenianul a obținut experiență practică în aproape toate aspectele războiului modern, de la operațiuni terestre, aeriene și maritime până la utilizarea dronelor.

Confirmând noua sa poziție pe scena internațională, Kim a apărut anul trecut alături de președintele chinez Xi Jinping și de cel rus, Vladimir Putin, la o paradă militară din Beijing.

Trecutul diplomatic dintre Trump și Kim Jong Un

În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit de trei ori cu Kim — declarând la un moment dat chiar că s-au „îndrăgostit” — în cadrul unor summituri de nivel înalt menite să obțină denuclearizarea, însă fără rezultate concrete.

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Președintele american a rupt linia politică tradițională a SUA în octombrie, declarând că Coreea de Nord este „într-un fel, o putere nucleară”. Cu toate acestea, invitația sa privind o nouă întâlnire a rămas fără răspuns.

Având sprijinul Rusiei, Kim are tot mai puține motive să negocieze cu Trump. „Kim nu mai are nevoie de legitimitatea unei strângeri de mână; el cere ridicarea garantată și ireversibilă a sancțiunilor înainte de a pătrunde în sala de negocieri”, explică Seong-Hyon Lee, cercetător la Universitatea Harvard.

SUA mențin aproximativ 28.500 de soldați în Coreea de Sud pentru a sprijini apărarea țării. De asemenea, alți parteneri din regiune, precum Taiwanul, se află sub presiunea Washingtonului pentru a crește cheltuielile militare.

Creștere economică stimulată de război

Banca Centrală a Coreei de Sud estimează că economia Phenianului a crescut cu peste 3% pentru al treilea an consecutiv în 2025, în principal datorită cooperării economice și militare cu Moscova. Producția de arme destinate Rusiei, turismul rus și extinderea legăturilor de transport au impulsionat sectorul construcțiilor și al serviciilor.

Schimburile comerciale bilaterale cu Beijingul au revenit aproape la nivelul de 3 miliarde de dolari.