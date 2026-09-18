Olaru și Corbu, printre românii care au strălucit în Europa League! Note de calibru după meciurile de debut

Europa League a pornit la drum în noul sezon, iar prima etapă din faza ligii a adus rezultate bune pentru doi dintre românii aflați în competiție. Darius Olaru și Marius Corbu au contribuit la succesele echipelor lor și au încheiat seara cu motive de bucurie.

Românii au debutat cu brio în Europa League Foto: Colaj Instagram-UEFA.com

Amândoi au fost implicați în partide importante și au avut evoluții care au atras atenția. La finalul meciurilor, prestațiile celor doi fotbaliști români au fost evaluate.

Seară europeană reușită pentru Olaru și Corbu

Darius Olaru a început ca titular pentru Royale Union Saint-Gilloise în partida de la Plzen, iar echipa sa a obținut un succes clar, 3-0. Mijlocașul român a fost aproape de gol în primele minute, când a avut o oportunitate în minutul 12, și a rămas pe teren până spre finalul întâlnirii, fiind schimbat în minutul 83. Evoluția sa a fost evaluată cu 6,8 de SofaScore. În aceeași rundă, Marius Corbu a bifat toate minutele pentru Ferencvaros în deplasarea de la Celtic. Maghiarii s-au impus cu 3-1, iar românul a primit nota 6,5 pentru prestația sa.

Alte rezultate care au atras atenția

OFI Creta a reușit să învingă Hoffenheim cu 2-0, deși formația greacă nu se numără printre echipele cu o prezență constantă pe scena europeană. Gruparea elenă a ajuns în competiție după ce a câștigat Cupa Greciei în sezonul precedent, în fața echipei pregătite de Răzvan Lucescu. Un alt rezultat neașteptat a venit din Norvegia, unde Torreense a trecut cu 2-1 de Lillestroem. Formația portugheză, care evoluează în eșalonul secund, a ajuns în Europa League grație Cupei Portugaliei și a debutat astfel în cupele europene cu o victorie.