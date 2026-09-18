Fosta amantă a milionarului Adrian Luca, obligată de instanţă să restituie bărbatului 500 de mii de euro pe care i-a cheltuit cu ea. Răzbunarea soției înșelate

Un caz demn de o telenovelă a fost soluționat de Tribunalul București, care a decis ca Andreea, o fostă Miss, să restituie milionarului timișorean Adrian Petru Luca peste 500.000 de euro, sumă pe care acesta ar fi cheltuit-o cu tânăra în perioada relației extraconjugale pe care au avut-o. Decizia vine după demersurile în instanță făcute de soția înșelată.

Instanța a stabilit că Andreea trebuie să-i restituie banii lui Adrian Petru Luca Foto: FB ZPL

Instanța a stabilit că banii proveneau din patrimoniul comun al soților și au fost donați fără acordul soției, potrivit Observator.

Adrian Petru Luca și Andreea s-au cunoscut în 2018, după ce tânăra câștigase un concurs de frumusețe. Deși bărbatul era căsătorit, cei doi au avut o relație care a durat aproape trei ani, scrie sursa citată. În fața instanței, milionarul a declarat că i-a oferit partenerei vacanțe în destinații exotice, bijuterii scumpe, un apartament și două autoturisme, investiții care, potrivit propriilor estimări, ar fi depășit două milioane de euro.

Relația s-a deteriorat, iar conflictul a ajuns în instanță

În 2020, Andreea a depus o plângere penală împotriva milionarului, fiind emis și un ordin de protecție. Ulterior, tânăra și-a retras plângerea, iar cei doi s-au împăcat. Ulterior, după încheierea definitivă a relației, Adrian Petru Luca a cerut în instanță recuperarea banilor.

În fața magistraților, bărbatul a susținut că a fost „exploatat financiar” și că relația ar fi fost doar un pretext pentru ca tânăra să obțină sume mari de bani. El a afirmat, de asemenea, că ar fi fost „otrăvit cu mercur”, lucru care i-ar fi afectat discernământul. Instanța nu a reținut însă aceste acuzații.

Totuși, judecătorii au stabilit că donațiile semnificative făcute de milionar în perioada căsătoriei au afectat patrimoniul comun al soților și nu puteau fi realizate fără acordul soției. În consecință, Andreea trebuie să restituie peste 500.000 de euro. Sumele cheltuite pe vacanțe sau transferurile sub 25.000 de lei nu au fost incluse în obligația de plată.

Un avocat implicat în dosar a explicat că „bunurile aflate în masa comună nu pot fi donate fără acordul celuilalt soț”, motiv pentru care instanța a admis cererea de restituire.

Cine este Adrian Petru Luca

Adrian Petru Luca este un om de afaceri cunoscut în zona de vest a țării, cu avere provenită în principal din tranzacții imobiliare. A câștigat sume importante din vânzarea unor terenuri folosite ulterior pentru proiecte de infrastructură, precum centura Aradului și autostrada Timișoara-Arad. Soția sa, notar în Timișoara, a divorțat între timp de milionar.

Andreea, fosta Miss, s-a căsătorit între timp cu moștenitorul unei afaceri importante din zona Moldovei.

Amintim că, luna aceasta, un om de afaceri din Singapore a pierdut procesul prin care încerca să recupereze aproape 370.000 de dolari cheltuiți pentru fosta sa iubită în timpul relației. Instanța a decis că sumele respective au fost oferite de bunăvoie, sub formă de cadouri, și nu reprezintă împrumuturi care ar trebui returnate.