CSAT se reunește joi la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui României. Ce se va discuta

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, la convocarea președintelui României, Nicușor Dan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi figurează stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor reprezentate de aeronavele fără pilot și definirea persoanelor care pot ordona sau aproba intervenții împotriva aparatelor aeriene ce utilizează neautorizat spațiul aerian național.

Vor fi analizate, de asemenea, cerințele tehnice ale echipamentelor și procedurile de informare în astfel de cazuri, precum și alte subiecte de actualitate în domeniul securității naționale.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat asigurări că România are „toate procedurile și capabilitățile” necesare pentru a reacționa la incursiuni aeriene, inclusiv în cazul dronelor. El a amintit incidentul din 13 septembrie, când două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a intercepta o dronă rusească intrată în spațiul aerian românesc, subliniind că aprobarea doborârii dronelor aparține comandantului militar al operațiunii.

Moșteanu a reiterat atunci că România condamnă ferm provocările venite din partea Rusiei, rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO și își consolidează capacitățile de apărare, inclusiv prin inițiativa „Eastern Sentry” anunțată de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.