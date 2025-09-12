Tusk și Sikorski îi răspund lui Trump: „Nu, atacul dronelor rusești în Polonia nu a fost o greșeală”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, și ministrul de externe Radosław Sikorski au respins categoric sugestia președintelui american Donald Trump, potrivit căreia pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez ar fi putut fi o „eroare”.

„În noaptea în care 19 drone au trecut peste Polonia, alte 400 loveau Ucraina, împreună cu peste 40 de rachete. Nu, nu a fost nicio greșeală”, a spus Sikorski, subliniind caracterul intenționat al acțiunii.

Tusk a mers în aceeași direcție: „Și noi am fi vrut ca atacul să fie o eroare. Dar nu este. Știm bine asta”, a scris premierul polonez pe platforma X.

Trump a lăsat loc de interpretări

Comentând incidentul, Trump a afirmat că „ar fi putut fi o greșeală”, dar a adăugat că oricum este „nemulțumit de întreaga situație” și a exprimat speranța că aceasta „se va încheia curând”. Declarațiile sale au stârnit reacții ferme la Varșovia, unde autoritățile nu au dubii în privința intenției Moscovei.

Potrivit informațiilor oficiale, în total 19 drone rusești au fost detectate, dintre care o parte proveneau pentru prima dată de pe teritoriul Belarusului. În urma solicitării Poloniei, NATO a activat Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, ceea ce presupune consultări urgente între aliați atunci când securitatea unui stat membru este amenințată.

Totuși, alianța nu tratează incidentul ca pe un atac direct asupra Poloniei. Presa poloneză a relatat că în voievodatul Mazovia, un aparat rusesc s-a prăbușit pe terenul unei unități ale Forțelor de Apărare Teritorială, la câteva zeci de kilometri de Varșovia – o dovadă cât se poate de concretă a vulnerabilității frontului estic al NATO.

„O operațiune calculată a Moscovei”

Analistul Piotr Herasimenko consideră că dronelor rusești nu s-au rătăcit din întâmplarea. „Este o operațiune bine gândită a Kremlinului, care urmărește mai multe obiective”, explică el. Printre acestea: descurajarea transferului de sisteme de apărare antiaeriană către Ucraina și presiunea asupra Poloniei pentru a-și reduce implicarea logistică în sprijinul Kievului.