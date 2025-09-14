Dronele trimise de ruși asupra Poloniei ar putea fi o simplă diversiune, în timp ce Moscova ar putea să vizeze alte state, chiar România, e un scenariu care nu poate fi scos din calcul. Generalul (r) Dan Grecu, șeful ofițerilor români, comentează pentru „Adevărul” acest scenariu terifiant.

Episodul dronelor care au vizat Polonia, doborâte cu greu nu de polonezi, ci de avioanele aliaților care sprijină Varșovia, dă mari bătăi de cap la Bruxelles și în alte capitale europene. Deși Rusia a făcut imediat un pas înapoi și a precizat că la mijloc ar fi o greșeală și că nu ar fi vizat Polonia, mesajul Moscovei nu este cel mai credibil.

Motivul real din spatele acțiunii Kremlinului rămâne cu atât mai greu de decriptat, iar analiștii politici și militari nu reușesc să se pună de acord. Cei mai mulți dintre ei consideră că Federația Rusă ar fi vrut să testeze apărarea Poloniei și a NATO. O minoritate vorbește de o eroare a rușilor, în timp ce alții, și mai puțini, explorează o variantă care, dacă s-ar dovedi reală, ar viza direct România.

Operațiunea Fortitude, diversiunea perfectă

Această ultimă ipoteză, deocamdată rostită mai mult în șoaptă, ar susține că dronele rusești lansate asupra Poloniei ar fi fost o simplă diversiune menită să mascheze o altă țintă reală de pe flancul estic, posibil chiar România. Nu ar fi pentru prima dată în istorie când strategii ruși, dar nu numai ei, abat atenția de la adevărata țintă. Cel mai bun exemplu ar fi debarcarea aliaților din Normandia, din Al Doilea Război Mondial, când germanii au fost induși în eroare și făcuți să creadă că vor fi atacați în alte puncte strategice. Operațiunile Fortitude Nord, prin care Germania nazistă a fost făcută să creadă că aliații vor lovi bazele sale din Norvegia, respectiv Fortitude Sud. Prin Fortitude Sud, se urmărea inducerea ideii că operațiunile aliaților vor avea ca țintă Pas de Calais, determinându-i pe germani să își concentreze efectivele în zona respectivă. Ce a urmat se știe. Aliații au lovit cu toată forța debarcând în Normandia, iar acțiunea s-a dovedit un succes uriaș, de care a depins în mare măsură și soarta celui de-Al Doilea Război Mondial.

Șeful generalilor români, sceptic că Rusia ar ataca militar România

Generalul (r) Dan Grecu, președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, doctor în științe militare, analizează, pentru „Adevărul”, scenariul unei diversiuni rusești în Polonia pentru a ținti, de fapt, România sau altă țară de pe flancul de est. Generalul decorat în trecut de Statele Unite ale Americii, ONU și NATO, nu este convins că rușii ar avea un asemenea plan, dar admite că România, dar și întreagă Alianță Nord-Atlantică, nu își permit să subestimeze Federația Rusă și sunt obligate să analizeze cu atenție orice variantă și să ia cele mai potrivite măsuri pentru a descuraja Moscova.

„Personal eu nu cred că rușii ar viza România cu scopul de a ne ataca cu mijloace militare convenționale. Adică, da, ne vizează, suntem o țintă importantă pentru ei, dar ca parte a unui război hibrid, aici nu există niciun dubiu. Rușii fac asta dintotdeauna. Încă din anii 90 eram ținta lor, acum că facem parte din NATO asta se întâmplă și mai mult. Dar nu cred că Federația Rusă are în plan să atace militar România. Printr-un război hibrid au mult mai multe de câștigat dacă ne-ar ataca direct. Pentru că rușii sunt maeștri în acest război hibrid, iar obiectivele lor sunt mult mai simplu de atins și fără niciun risc și pierderi urmând războiul hibrid”, susține generalul.

În ce privește drona care a survolat sâmbătă, 13 septembrie, spațiul aerian românesc, generalul Dan Grecu spune că reprezintă un caz excepțional și nu poate fi comparat cu ceea ce s-a întâmplat în Polonia. „Au mai fost nenumărate cazuri asemănătoare și nu doar la noi. Sigur că astfel de cazuri trebuie tratate cu seriozitate, și sunt convins că sunt tratate astfel, dar nu e cazul să ne panicăm sau să credem că e un atac. Drona a intrat și a ieșit din spațiul nostru aerian fără să provoace incidente, iar armata a procedat corect când a ridicat avioanele F 16”, mai spune el.

Dăm milioane pe rachete ca să doborâm drone de câteva mii de euro

Există însă o problemă, valabilă și în cazul polonezilor. „Ridicăm avioane F16 pentru niște drone care valorează câteva mii de euro. Mult mai mult costă să ridici acele avioane. Ar fi ideal să găsim și alte soluții, nu este eficient pe termen lung să combați drone de câteva mii euro cu rachete care costă milioane de euro și cu avioane”, avertizează generalul.

Ce este foarte clar, precizează generalul Dan Grecu, este că acțiunea Federației Ruse în Polonia nu a fost o întâmplare.

„Eu spun de la început că acțiunea asta a fost deliberată. Vorbim aici de o violare a spațiului aerian al Poloniei, a spațiului aerian al NATO. Și înțeleg că toate dronele care au pătruns în spațiul polonez au fost drone de momeală. Acestea nu sunt făcute pentru a produce un rezultat cinetic, adică să producă pagube deosebite, ci principalul lor scop este de a supra-solicita sistemele de apărare, sistemele radar, sistemele de bruiaj ale adversarului, astfel încât adevăratele drone de atac, în cazul rușilor, Shahed 131, 136 sau varianta rusă Geran 1 și 1 și 2, să poată să atingă cât mai multe ținte sau ca să scape nedetectate și bineînțeles nedistruse. În Polonia nu vorbim de un atac, dar vorbim de o provocare și o acțiune de testare atât a apărării antiaeriene poloneze. Această acțiune mai poate să fie legată însă și de exercițiul Zapad, pe care se desfășoară în Belarus”, spune generalul Dan Grecu.

În schimb, generalul nu crede că Federația Rusă s-ar pregăti să atace Polonia. Scopul acțiunii amintite ar ține, de fapt, de războiul hibrid declanșat de Moscova împotriva aliaților și nu de unul militar convențional.

„Chiar dacă vedem fel și fel de interpretări, cum că ar fi fost un accident, cum a declarat Peskov (n.r.- Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin) că Rusia n-are niciun obiectiv să atace Polonia. Și nici nu poate de altfel să o atace pentru că bătaia dronelor care au căzut în Polonia este doar de 700 de kilometri. Peskov a vrut să lase o fereastră deschisă, ca să spună că este mai degrabă un atac sub steag fals condus de ucraineni. Însă este iarăși eronat, din punctul meu de vedere, să se dea vina pe ucraineni. De fapt, ucrainenii au fost primii care au avertizat despre aceste roiuri de drone, inclusiv despre viitoarele traiectorii, ajutând într-un fel pe polonezi și pe aliați să acționeze rapid împotriva acestora”, mai spune generalul.

Rușii au luat-o în fața NATO la capitolul drone

Dacă au existat voci care au criticat reacția NATO, considerând-o palidă, generalul Dan Grecu este de părere că polonezii și aliații au reacționat ca la carte. Pe de o parte, aliații au trimis un răspuns ferm Moscovei, dar fără să provoace, fără să escaladeze.

„Polonia, ca toate țările din flancul estic al alianției, se bucură de prezența așa-numitei poliții aeriene întărite, prin care statele alianței suplimentează capacitățile de apărare antiaeriană pentru țările din zonă. În cazul statelor baltice, poliția aeriană este asigurată integral de către NATO, inclusiv România. Reacțiile Poloniei și aliaților au fost chiar la fix, chiar la timp și hotărât. Drept dovadă, au fost lovite dronele, drept dovadă, Polonia a solicitat imediat activarea consultărilor între aliați, în baza articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic. Iar NATO, la rândul său, a reacționat, pe lângă condamnarea politico-diplomatică a acțiunilor, prin declanșarea operațiunii, cum se numește, Sentinella Estica, o misiune care va implica o creștere a prezenței aliate în spațiul estic, pe flancul estic al alianței, tradiționale, cât și cu noi capacități, în special cele menite să contracareze acțiunile dronelor”, adaugă generalul.

Printre atâtea aspecte pozitive, generalul Dan Grecu are și o remarcă mult mai puțin liniștitoare. NATO pare să fi rămas în urmă, față de Federația Rusă și chiar față de Ucraina, în ce privește dronele.

„Să recunoaștem, statele aliate încă nu sunt, la nivelul la care a ajuns Federația Rusă și chiar și Ucraina. Când zic asta, mă refer la profesionalismul și versatilitatea cu care sunt folosite dronele în operațiile din războiul ruso-ucranian. Dar sunt convins că aliații au tras învățămintele necesare și că vor lua deciziile cele mai potrivite pentru a corecta asta”, punctează generalul Dan Grecu.

Ce va urma

Începând de acum, aliații își vor spori prezența pe flancul estic, cu precădere în nordul flancului. Asta înseamnă că tot Polonia și Țările Baltice vor fi principalele beneficiare.

„Din ce știu, nu sunt nominalizate statele gazdă, ci doar statele contributoare, respectiv Danemarca, Franța, Germania, posibil și Marea Britanie, care au anunțat că vor trimite avioane suplimentare. Danemarca va trimite inclusiv o fregată, dar din ceea ce s-au comunicat la nivelul NATO, se pare că acțiunea se va concentra pe Polonia și Statele Baltice, dar cu prioritate pentru Varșovia. Sigur, poate fi extrapolată și în alte regiuni, mă gândesc inclusiv la zona noastră, a României, dar cum se văd lucrurile Polonia va fi din nou în centrul atenției”, punctează generalul.

Această decizie nu ar trebui să surprindă. Polonia este principalul pivot al NATO pe flancul estic, iar diplomația de la Varșovia știe bine să speculeze acest lucru.

„Polonia a făcut progrese deosebite în domeniul apărării și nu numai în domeniul apărării. A făcut progrese din toate punctele de vedere în ultimii ani și se poziționează, și nu numai din punctul meu de vedere, ca o realitate, ca o forță a NATO. Nu întâmplător reprezintă un important obstacol pentru Federația Rusă. Iar rușii acționează așa cum știu ei cel mai bine, hibrid, și încearcă să inducă cât mai multă panică și sentimentul de insecuritate”, consideră generalul Dan Grecu.

În ce privește România, chiar dacă nu a fost vizată direct de acțiuni precum cea din Polonia, generalul consideră că se impun o serie de măsuri.

„Noi am fost feriți de atacurile rușilor. Bine, nici Polonia și niciun stat NATO nu a fost atacat direct, sub formă cinetică de către Federația Rusă. Va trebui însă să continuăm să ne întărim armata. Altă soluție nu e. Să ne întărim armata, să continuăm achizițiile începute, dar mai ales să acordăm mult mai mult interesn armatei”, încheie genralul Dan Grecu.