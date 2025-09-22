Nicușor Dan convoacă CSAT. Pe agendă, măsuri privind invadarea spațiului aerian al României

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), joi, 25 septembrie. Pe agendă este trecută stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor în cazul sistemelor de aeronave fără pilot, precum și stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național.

„Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni”, a informat Administrația Prezidențială.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

• „Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord și a cerințelor tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor tehnice pentru implementarea măsurilor de protecție;

• Stabilirea persoanelor care au dreptul de a ordona sau de a aproba executarea unor măsuri împotriva aeronavelor și a vehiculelor aeriene care utilizează neautorizat spațiul aerian național și pentru stabilirea procedurii de informare cu privire la unele măsuri întreprinse pentru controlul utilizării spațiului aerian național”.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Rusia, acuzată că a încălcat spațiul aerian al NATO

Aliații din NATO au acuzat Rusia luni, 22 septembrie, în cadrul reuniunii Organizației Națiunilor Unite (ONU), că a încălcat spațiul aerian al alianței.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie, circa 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Dronele au fost doborâte și, pe fondul îngrijorărilor, Varșovia a invocat Articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări cu membrii NATO atunci când o țară din Alianță simte că integritatea sa teritorială este amenințată.

Ulterior, pe 13 septembrie, populaţia din comunităţile aflate în imediata apropiere a nordului judeţului Tulcea, inclusiv cea din municipiu, zonă aflată la graniţa cu Ucraina, a primit două mesaje de alertă extremă şi a fost îndemnată să se adăpostească în locuri sigure, în contextul în care o dronă rusească a fost detectată în spaţiul aerian al României.

„Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (regiunea Odesa, Ucraina, n.red.) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina", se arată într-un comunicat al MApN.

În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21.30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, potrivit sursei amintite.

A treia încălcare a spațiului aerian NATO din ultimele două săptămâni a avut loc în Estonia, după ce drone rusești au intrat fără permisiune în spațiul aerian al Poloniei și României, acțiuni care au fost condamnate de NATO.