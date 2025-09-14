search
Duminică, 14 Septembrie 2025
Adevărul
Cum au acționat autoritățile române în cazul dronei ruse ce a intrat în spațiul aerian românesc. Detaliile date de MAPN

Publicat:
Ultima actualizare:

O dronă Geran, folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei, a intrat în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05. Aceasta a fost interceptată de două aeronave F-16 românești, aflate într-o misiune de patrulare în nordul Dobrogei, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale.

Piloții au avut autorizația de a doborî ținta, dar au decis să nu deschidă focul. FOTO: MAPN
Piloții au avut autorizația de a doborî ținta, dar au decis să nu deschidă focul. FOTO: MAPN

Drona a orbitat timp de aproximativ 50 de minute, deplasându-se de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail, părăsind ulterior spațiul aerian în dreptul localității Pardina și îndreptându-se înapoi spre Ucraina.

Aeronavele F-16 au menținut contact vizual și radar intermitent pe tot parcursul evoluției dronei. Piloții au avut autorizația de a doborî ținta, dar, evaluând riscurile colaterale, au decis să nu deschidă focul.

Sprijinul aliaților și reacția României

În sprijinul aeronavelor românești, două Eurofighter Typhoon germane, dislocate la baza Mihail Kogălniceanu, au monitorizat zona până la ora 21:30.

Ministerul Apărării Naționale a condamnat acțiunile „iresponsabile” ale Federației Ruse, subliniind că acestea reprezintă o provocare la adresa securității regionale și a stabilității Mării Negre.

„Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federației Ruse față de normele de drept internațional și pun în pericol nu doar siguranța cetățenilor români, ci și securitatea colectivă a NATO”, a transmis ministerul.

România rămâne angajată ferm în îndeplinirea obligațiilor ca stat membru NATO și va continua colaborarea cu partenerii și aliații pentru monitorizarea și apărarea spațiului aerian național.

Cadru legal pentru doborârea dronelor

Legea nr. 73/2025 reglementează doborârea dronelor și a vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național. Articolul 18 prevede că:

„Măsurile prevăzute la art. 11 sunt dispuse în raport cu nivelul amenințării, în limitele dreptului internațional aplicabil, după ce au fost luate în considerare toate circumstanțele specifice ale evenimentului și ținând cont de prioritatea protejării vieții persoanelor, ultima soluție posibilă dispusă fiind nimicirea aeronavei care utilizează neautorizat spațiul aerian național.

Totodată, ministrul Apărării Naționale a semnat în iulie 2025 ordinul prin care autorizarea de doborâre a dronelor revine comandanților desemnați prin planurile de operații.

Ministerul a asigurat opinia publică că toate măsurile necesare pentru garantarea securității naționale sunt aplicate permanent și că structurile de apărare sunt pregătite să răspundă prompt oricărei situații similare.

