Criza se adâncește, subvențiile curg: AEP susține că partidele au primit în septembrie 15,4 milioane de lei de la stat

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis luni, 14 septembrie, că partidele politice au primit, pe 9 septembrie, subvenții de la bugetul de stat în valoare totală de 15.4 milioane de lei.

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Potrivit comunicatului publicat de AEP, PSD a primit cea mai mare sumă, de 5,13 milioane de lei, urmat de AUR, care a încasat 3,03 milioane de lei.

PNL a primit 2,79 milioane de lei, USR – 1,98 milioane de lei, iar S.O.S. România a încasat 1,31 milioane de lei. POT a primit 1,06 milioane de lei, în timp ce PMP a încasat 72.619 lei, iar Forța Dreptei – 68.956 de lei.

Anunțul AEP vine în contextul crizei politice generate de imposibilitatea liderilor partidelor de a ajunge la un acord privind formarea unui nou guvern.

Recent, premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că demisia sa sau a unor miniștri din Guvernul demis ar accentua criza politică și a susținut că România are nevoie cât mai rapid de un nou Executiv.

El a pledat pentru formarea unui guvern neutru, alcătuit din tehnocrați, cu obiective clare și limitate.

„E timpul pentru decizii! Costurile iresponsabilităţii coaliţiei de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne şi externe, fără să pună nimic în loc, pot creşte în fiecare zi. Patru luni, cu atribuţii limitate, ne-am făcut datoria faţă de România. Şi ne-o vom face până la capăt! Provizoratul poate continua?

Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanţarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual. Lipsa garanţiei că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii şi se poate reflecta în evaluarea ratingului de ţară”, a scris Bolojan.

De asemenea, Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-ar fi propus lui Ilie Bolojan un pact, însă premierul a refuzat, spun surse politice pentru Mediafax. Înțelegerea era legată de voturile date pentru proiectele AUR. Niciunul dintre partide nu are o majoritate absolută în Parlament.