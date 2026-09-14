Pactul propus lui Ilie Bolojan de către șeful PSD, Sorin Grindeanu. Ce răspuns a dat premierul

Sorin Grindeanu i-ar fi propus lui Ilie Bolojan un pact, însă premierul a refuzat, spun surse politice pentru Mediafax. Înțelegerea era legată de voturile date pentru proiectele AUR. Niciunul dintre partide nu are o majoritate absolută în Parlament.

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos

Sorin Grindeanu, președintele PSD, i-ar fi propus lui Ilie Bolojan un pact, pentru ca niciunul dintre cele două partide să nu mai voteze proiectele AUR, spun surse politice pentru Mediafax. Președintele liberalilor a refuzat însă propunerea.

Liderul social-democraților i-ar fi propus această înțelegere premierului încă de săptămâna trecută, însă Bolojan ar fi refuzat, în contextul în care niciunul dintre partide nu are majoritate în Parlament.

Majoritatea lipsește. Cum ar fi fost investit un Guvern

Nici pentru învestirea unui guvern cu puteri depline nu s-a găsit o majoritate în Legislativ. Liberalii au anunțat deja că nu vor vota un guvern care are în cabinet miniștri social-democrați, iar PSD spune, încă de la sfârșitul lunii august, că va susține guvernul doar dacă este unul social-democrat, chiar și cu un premier tehnocrat.

Discuțiile vin în contextul în care AUR a depus mai multe proiecte în Parlament, printre care și unul care prevede ca oficialii și șefii instituțiilor publice să sărute drapelul național, într-o zi dedicată acestei sărbători propuse, iar, în caz contrar, aceștia pot fi amendați cu până la 10.000 de lei.

Ce negocieri poartă AUR

AUR ar fi demarat negocieri pentru atragerea unor parlamentari din mai multe formațiuni și grupuri parlamentare, în încercarea de a-și consolida influența în Parlament și de a participa la formarea unei viitoare majorități, potrivit unor surse politice.

Partidul condus de George Simion ar purta discuții cu parlamentari din grupurile UPR, SOS România, POT și cu aleși neafiliați spun surse citate de Antena 3. Scopul liderului AUR ar fi să lase PSD fără voturile necesare pentru susținerea unui viitor Executiv.

Aceleași surse spun că negocierile au fost intensificate după reluarea sesiunii parlamentare și că unii parlamentari ar fi primit semnale privind posibilitatea unor candidaturi pe listele AUR la viitoarele alegeri. De asemenea, în discuții ar fi fost invocată perspectiva participării la guvernare în cazul în care partidul va reuși să își consolideze poziția parlamentară.