Kelemen Hunor merge pe aceeași linie cu Ilie Bolojan: așteaptă ca Nicuşor Dan să anunţe numele premierului. „Nu vom face parte din următorul guvern”

UDMR nu a luat încă o decizie privind susținerea viitorului Guvern și așteaptă ca președintele Nicușor Dan să anunțe numele candidatului la funcţia de premier.

Kelemen Hunor, la întâlnirea cu Nicuşor Dan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Kelemen Hunor spune că formațiunea nu intenționează să intre în Executiv, dar ar putea vota pentru învestirea unui Guvern, dacă va fi nevoie de sprijinul parlamentar al UDMR.

UDMR nu se grăbește să decidă cum va vota în Parlament pentru viitorul Guvern. După consultările de la Cotroceni, Kelemen Hunor a spus că, în acest moment, este dificil pentru formațiunea al cărei lider este să ia o decizie înainte de a cunoaște numele celui care va conduce viitorul Executiv.

„E greu să iei o decizie până când nu se ştie care este numele premierul desemnat de Nicuşor Dan”, a precizat el, refuzând să facă speculaţii în legătură cu o eventuală desemnare a lui Sorin Grindeanu, în condiţiile în care la consultările de luni PSD a fost sigurul partid care a pus pe masa preşedintelui o propunere de premier.

În schimb, Kelemen Hunor a fost foarte ferm atunci când a anunţat că este aproape sigur că UDMR va rămâne în afara Executivului, indiferent de numele premierului care va fi propus.

„Nu vom face parte din următorul guvern, aproape 100%”, a anunţat el.

Întrebat dacă îl va susţine pe Sorin Grindeanu, în cazul în care acesta va fi desemnat de Nicuşor Dan să formeze o majoritate, liderul UDMR a explicat faptul că partidul a mers deja în Parlament cu propunerea de Guvern condus de Siegfried Mureșan, într-o formulă minoritară, iar aceasta nu a primit voturile necesare.

„Am mers în Parlament cu Siegfried Mureşan într-o coaliţie minoritară care nu a trecut, nu putem merge acum în cu o altă coaliţie. (...) Nu putem sări dintr-un tren în altul într-o săptămână...”, a afirmat el.

Kelemen Hunor a admis că viitorul Guvern ar putea fi construit în jurul PSD, dar o asemenea formulă ar avea nevoie și de sprijinul PNL. În acest context, dacă liberalii votează, UDMR ar putea susține însă învestirea Executivului, chiar dacă nu ar face parte din Guvern.

„Dacă pentru învestirea guvernului e nevoie de, să zicem, 40 de voturi, votăm, să asigurăm majoritatea pentru formarea unui guv”, a mai spus liderul UDMR.

Decizia finală depinde însă, potrivit lui Kelemen Hunor, de numele premierului pe care Nicușor Dan îl va desemna.

Până în acest moment, PSD l-a propus ca premier pe Sorin Grindeanu, PNL a anunţat, ca şi UDMR, că aşteaptă să afle numele candidatului la funcţia de premier, în timp ce AUR şi USR au propus alegeri anticipate.