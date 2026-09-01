Autoritatea Electorală Permanentă începe de azi, 1 septembrie, controlul la partidele mari. AUR face excepție

Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, anunţa recent, într-o conferinţă de presă, că va exista şi o excepţie - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) -, unde controlul va începe la 1 octombrie, la solicitarea formaţiunii politice, întrucât aceasta va fi verificată, începând cu 1 septembrie, şi de Curtea de Conturi.

Autoritatea Electorală Permamentă Foto: Inquam Photos

Autoritatea Electorală Permanentă începe marţi misiunile de control la partidele politice.

„Misiunile de control la partidele politice mari, mă refer la Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România, partidul S.O.S. România, Uniunea Democrată Maghiară din România vor începe pe data de 1 septembrie, cu termen de finalizare luna noiembrie. Pentru Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, misiunea de control va începe la 1 octombrie. Este o cerere făcută de AUR, pentru că la 1 septembrie au şi control de la Curtea de Conturi şi ne suprapuneam, încurcam lucrurile pe acolo. Şi, de asemenea, la AUR, sperăm ca la sfârşitul lunii noiembrie să avem finalizat raportul de control şi să vă putem prezenta raportul în integralitate şi concluziile noastre", potrivit președintelui AEP Adrian Ţuţuianu, scrie Agerpres.

El a menţionat atunci că verificările pentru anii 2023 şi 2024 au fost finalizate la toate partidele politice.

În ceea ce priveşte anul fiscal 2025, Adrian Ţuţuianu a precizat că, din totalul de 270 de partide politice aflate în planul de control, opt sunt partide politice beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) propune modificarea regulilor privind înființarea partidelor politice.

Potrivit lui Adrian Țuțuianu, actualul sistem electoral a ajuns la „limitele funcționării sale eficiente și sustenabile”, după acumularea succesivă de reglementări și soluții punctuale. AEP susține că este necesară o reformă coerentă și o reconfigurare de ansamblu a cadrului electoral.

Un partid ar urma să aibă minimum 100 de membri

Una dintre principalele modificări propuse vizează condițiile de înființare a partidelor politice. AEP propune ca o formațiune să poată fi înființată cu minimum 100 de membri, cetățeni români care au exercițiul drepturilor electorale. De asemenea, proiectul prevede reprezentarea ambelor sexe.

Țuțuianu a explicat că pragul a fost stabilit ținând cont atât de numărul alegătorilor din România, cât și de situația întâlnită în practică. Conform președintelui AEP, există numeroase formațiuni politice înființate de membri ai aceleiași familii, despre care publicul nu a auzit.