 Deputatul Călin Florin Groza părăsește grupul Uniți pentru România și trece la PSD. Cu câți membri mai rămâne UPR | adevarul.ro
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Deputatul Călin Florin Groza părăsește grupul Uniți pentru România și trece la PSD. Cu câți membri mai rămâne UPR

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Deputatul de Maramureș Călin Florin Groza a anunțat luni că părăsește grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR) și își va desfășura activitatea în cadrul PSD.

Călin Florin Groza și-a anunțat trecerea la PSD
Călin Florin Groza și-a anunțat trecerea la PSD Foto: FB Călin Groza

Într-o informare transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, parlamentarul a precizat că, începând cu 5 octombrie 2026, nu va mai activa în grupul UPR, relatează News.ro.

„Nu voi mai activa în grupul parlamentar UPR şi voi activa ca deputat aparţinând Grupului parlamentar PSD”, a transmis Groza.

Până la această decizie, Călin Florin Groza ocupa funcția de secretar al grupului parlamentar UPR.

Grupul Uniți pentru România a fost constituit la Camera Deputaților în luna mai, după desființarea grupului parlamentar POT.

Liderul formațiunii parlamentare este Răzvan Chiriță, iar printre membrii grupului se numără și deputatul Victor Ponta, care, la precedentele consultări de la Cotroceni declara că este dispus să preia funcția de prim‑ministru.

După plecarea lui Călin Florin Groza la PSD, grupul parlamentar UPR rămâne cu 16 membri.

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