 AUR îl acuză pe Nicuşor Dan de „deraiere de la democraţie", după discuţiile de la Cotroceni. „Nu am putut să avem un dialog” | adevarul.ro
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AUR îl acuză pe Nicuşor Dan de „deraiere de la democraţie", după discuţiile de la Cotroceni. „Nu am putut să avem un dialog”

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Delegația AUR a ieșit de la discuţiile de la Cotroceni cu același mesaj cu care a intrat la consultări: partidul nu susține formarea unui nou Guvern și cere alegeri anticipate.

Delegaţia AUR i-a reproşat lui Nicuşor Dan că "a dereiat de la democraţie"
Delegaţia AUR i-a reproşat lui Nicuşor Dan că "a dereiat de la democraţie" Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

AUR nu vede o soluție pentru actualul blocaj politic în formarea unui nou Guvern, în condiţiile în care acesta a exclus din start excluderea partidului din acesta, și îi cere președintelui Nicușor Dan să ia în calcul alegerile anticipate.

Delegația formațiunii a fost condusă de prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Din echipă au mai făcut parte Gianina Șerban și Laurențiu Plăeșu, vicepreședinții Camerei Deputaților și Senatului, precum și liderii grupurilor parlamentare, Mihai Enache și Petrișor Peiu. George Simion nu a participat la întâlnire.

După discuția de luni de la Cotroceni, Dan Dungaciu și Petrișor Peiu au prezentat poziția partidului, criticându-l pe șeful statului pentru modul în care gestionează criza și pentru ceea ce reprezentanții AUR consideră o îndepărtare de la regulile democratice.

Dan Dungaciu susţine că inflexibilitatea lui Nicuşor Dan în ceea ce priveşte AUR este adevărata cauză a blocajului şi a crizei politice declanşate după căderea Guvernului Bolojan.

Potrivit acestuia, AUR a mers la consultări, deşi ştia clar care sunt ideile de la care va porni discuţia, însă scopul a fi acela de a-i spune, o dată în plus, lui Nicuşor Dan că şi-a depăşit atribuţiile de preşedinte prin „liniile roşii” pe care le trasează în ceea ce priveşte acest partid.

Prim-vicepreședintele AUR a declarat că discuțiile cu președintele s-au concentrat în principal pe ceea ce formațiunea consideră a fi o problemă de funcționare a democrației, mai exact rolul pe care Nicușor Dan și-l asumă în raport cu formarea unei majorităţi în Parlament. În opinia sa, președintele nu ar trebui să stabilească cine poate participa la guvernare și nici să decidă în locul Parlamentului.

„Din păcate, Nicuşor Dan îşi asumă un discurs care nu face decât să amplifice ideeea de violenţă şi să sporească spirala viloenţei prin discursuri politice”, a fost ideea centrală delegaţiei AUR.

 „Nu am putut să avem un dialog despre cum putem ieşi din criză”, a punctat Dan Dungaciu.

„I-am reproşat deraierea de la democraţie”

Singura soluţia la criza politică pe care o vede AUR în acest moment sunt alegerile anticipate, a fost mesajul ferm al partidului.

La rândul său, Petrişor Peiu a afirmat că i-a reproșat președintelui și modul în care a început relația cu AUR, aacuzându-l că, încă de la începutul mandatului său, a atacat partidul fără justificare. El a legat această critică de ceea ce consideră o îndepărtare a șefului statului de principiile democratice.

„I-am reproşat că a început cu un atac nedrept şi nejustificat la adresa partidului” şi „i-am reproşat deraierea de la democraţie”, a declarat Petrişor Peiu.

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