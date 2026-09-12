Bolojan consideră eventuala sa demisie din fruntea guvernului drept „iresponsabilă”. Ce soluție propune pentru ieșirea din criza politică

Premierul interimar Ilie Bolojan a avertizat că demisia sa sau a unor miniștri din Guvernul demis ar accentua criza politică și a susținut că România are nevoie cât mai rapid de un nou Executiv. El a pledat pentru formarea unui guvern neutru, alcătuit din tehnocrați, cu obiective clare și limitate.

Bolojan consideră demisia sa din fruntea guvernului drept „iresponsabilă”. Foto: Inquam Photos

Prelungirea perioadei de provizorat poate avea costuri importante pentru România, inclusiv prin creșterea dobânzilor la împrumuturi și afectarea încrederii investitorilor, a afirmat Bolojan sâmbătă seară, într-o postare pe Facebook. Premierul interimar a atras atenția că fiecare punct procentual în plus la dobânzi poate însemna miliarde de lei anual pentru stat.

„E timpul pentru decizii! Costurile iresponsabilităţii coaliţiei de facto PSD-AUR, care a lăsat România fără guvern într-o perioadă de crize interne şi externe, fără să pună nimic în loc, pot creşte în fiecare zi. Patru luni, cu atribuţii limitate, ne-am făcut datoria faţă de România. Şi ne-o vom face până la capăt! Provizoratul poate continua? Da, dar cu costuri care pot fi mai mari pentru români. În primul rând, scumpirea împrumuturilor de care finanţarea României este încă dependentă. Chiar dacă rezultatele financiare ale guvernului sunt bune, instabilitatea politică majorează dobânzile. Fiecare punct procentual poate însemna miliarde anual. Lipsa garanţiei că viitorul executiv va continua buna guvernare îngrijorează investitorii şi se poate reflecta în evaluarea ratingului de ţară”, a scris Bolojan.

El a subliniat și necesitatea unei rectificări bugetare, în special pentru domeniile Sănătate și Transporturi, precum și pregătirea bugetului pentru 2027. În opinia sa, continuarea reformei administrației și reducerea cheltuielilor statului sunt esențiale pentru menținerea procesului de redresare economică.

„Demisia unui premier sau a unor miniştri dintr-un guvern demis nu ar face decât să accentueze criza şi să blocheze până şi activităţile guvernamentale curente. Ar fi iresponsabil”, a transmis Bolojan. El a precizat că își va îndeplini responsabilitățile până când va putea preda mandatul succesorului său.

Premierul interimar a susținut că primul pas pentru deblocarea situației este desemnarea de către președinte a unui premier credibil, care să negocieze ulterior sprijinul parlamentar pentru noul guvern.

„PSD, care a coagulat o majoritate pentru doborârea guvernului, ar fi avut astfel ocazia să preia guvernarea. Dar nu a reuşit sau nu a vrut să îşi asume această răspundere. PNL, USR şi UDMR au propus o soluţie de compromis: o rotativă la guvernare, cu susţinere reciprocă, între cele două blocuri care nu mai pot guverna împreună. Am propus un premier credibil: dl. Siegfried Mureşan. PSD a refuzat, pentru că soluţiile transparente presupun răspundere. Iar PSD preferă înţelegerile pe sub masă, jocurile de culise şi transferul responsabilităţii către alţii”, a transmis Bolojan.

În ceea ce privește soluția politică, Bolojan a afirmat că PNL, USR și UDMR au propus o formulă de compromis, inclusiv o rotativă la guvernare, însă PSD ar fi refuzat varianta. În aceste condiții, liderul PNL consideră că o alternativă ar fi un „guvern autentic de tehnocrați”, cu misiuni limitate: rectificarea bugetară, finalizarea procedurilor pentru închiderea PNRR și elaborarea bugetului pentru 2027.

Bolojan a criticat în același timp o eventuală formulă în care tehnocrații ar fi controlați politic și a explicat că refuzul PNL de a susține un guvern care include PSD reprezintă, în opinia sa, o concluzie a experienței fostei coaliții.

„Dar un autentic guvern de tehnocraţi, nu unul cu miniştri controlaţi din birourile PSD. Adevăraţii profesionişti nu acceptă o misiune atât de grea pentru a executa ordine politice care contravin intereselor ţării şi vin din partea celor care fug de răspundere. Refuzul PNL de a valida un guvern care include PSD nu este o simplă supărare sau încăpăţânare, ci lecţia fostei coaliţii: PSD nu are niciun respect pentru interesul real al României şi îşi urmăreşte doar propriile interese clientelare. România a parcurs un drum greu, semnele redresării încep să apară şi nu putem accepta irosirea acestui efort”, a completat Bolojan în postarea sa.